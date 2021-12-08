Телеканал "Перший незалежний" перевірять через Шуфрича

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірить телеканал "Перший незалежний". Причиною перевірки стало те, що новим власником каналу є Нестор Шуфрич.

Телеканал, який перевірятимуть, зареєстрований на ТОВ "Тайм медіа". Нестор Шуфрич став його мажоритарним власником, тобто володіє контрольним пакетом акцій.

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Конфлікт інтересів

Шуфрич є головою парламентського комітету з питань свободи слова. Це спричиняє конфлікт інтересів, тому що він може впливати як на рішення комітету, так і на рішення мовника. Про це заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

До того ж 98% працівників, які мали по одному відсотку власності, передали його в управління Діані Панченко. Тепер у неї в статутному капіталі опинилось 99% власності. Але Нацраді не повідомили, кому належить ще 1%.

Що відомо про телеканал

РНБО 2 лютого 2021 року ввела санкції проти соратника лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Тараса Козака. Через це припинили мовлення телеканали, які йому належали – ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Колишні працівники цих телеканалів начебто об'єдналися і створили телеканал "Перший незалежний".

У вересні стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Політик заявляв, що він зробив це на прохання журналістів, які там працюють. Тепер Шуфрич обіцяє захищати цей телеканал.

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