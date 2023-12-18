Телеканал "Спас", син Медведєва, племінниця Путіна: хто опинився під санкціями в 12 пакеті ЄС

Євросоюз запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження почнуть діяти вже з 1 січня 2024 року.

Санкційний пакет містить заборону російських діамантів, боротьбу з обходом санкцій та персональні обмеження проти Медведєва. Деталі передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Дивіться також Коли Україні можуть виділити 50 мільярдів від ЄС: Мішель назвав дату нового саміту ЄС

Боротьба з обходом санкцій

Євросоюз розширив заходи, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій. Зокрема, розширив заборону на транзит всіх товарів, які використовуються на полі бою.

"Очевидно, що це найважливіші з них – авіація і вогнепальна зброя", – пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Зокрема, під заборону потраплять термостати, які використовують у виготовленні безпілотників, статичні перетворювачі для регулювання електроенергії на полі бою, військові телекомунікації, резистори, паливо, верстати та підшипники.

Також до нового пакету санкцій додали низку обладнання та частин, які раніше ще не були під санкціями. Це обладнання використовували для виробництва, видобутку металів, мінералів або хімічних речовин.

Крім того, тепер експортери ЄС, згідно з законодавством, мають заборонити реекспорт до Росії особливо чутливих товарів і технологій під час продажу, постачання, передачі чи експорту до третіх країн, за винятком країн-партнерів.

В'їзд автомобілів на російських номерах і досі залишаються під забороною. Однак, є винятки для дипломатичних авто, а також для громадян ЄС, які проживають в Росії.

Бан російських діамантів

ЄС в координації із країнами G7 запровадив пряму і непряму заборону на російські діаманти та ювелірні вироби, які містять російські діаманти. Високопосадовець ЄС офрек розповів, що Кремль все ще отримує 4,5 мільярда доларів на рік від продажу коштовного каміння.

Із 1 січня під забороною буде прямий експорт з Росії, імпорт до ЄС діамантів та ювелірних виробів, незалежно від розміру. З 1 березня під непрямою забороною опиняться російські діаманти від 1 карата, які відшліфували в третіх країнах. З тієї ж дати запрацює і система сертифікації та відстежування діамантів, з 1 вересня – стане обов'язковою. Сертифікація буде проводитися для всіх членів G7 у Бельгії.

"З 1 вересня 2024 року заборону розширять на діаманти, вирощені в лабораторіях, ювелірні вироби та годинники, а також на діаманти вагою від 0,5 карата і вище", – сказав високопоставлений дипломат.

"Один із найважливіших пакетів": санкції проти колаборантів та Медведєва

До переліку обмежень внесли 147 індивідуальних санкцій, 61 – проти фізосіб, а ще 86 – проти юридичних осіб.

Я думаю, що це дійсно один з найважливіших пакетів, які ми коли-небудь мали,

– поділився дипломат ЄС.

Під заборону потрапили 40 компаній російського військово-промислового комплексу, які, серед іншого, виробляють ракети, безпілотники, військові транспортні засоби, високотехнологічні компоненти для зброї та іншої військової техніки. В списку є такі підприємства: "АО "Спецмаш", Уралтрансмаш, Пермський пороховий завод, ПАО "Туполев", Казанський вертолітний завод, Тульський збройовий завод.

Також ЄС переслідує і членів російських і білоруських збройних сил, а також білоруських осіб, які беруть участь у військовій підтримці російської війни. В чорний список внесли й приватні військові компанії: "Андріївський Хрест", "Конвой", "Редут".

ЄС продовжує вводити санкції і проти російського бізнесу. В 12-й пакет внесли страхову компанію "Альфа Страхування" та її директора.

Аби покарати росіян за організацію незаконних виборів на т.о. територіях України, до чорного списку внесли 14 членів ЦВК Росії та двох членів регіональних комісій. Обмеження ввели і проти осіб, причетних до "військової підготовки українських дітей", зокрема проти ректора Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського Андрія Фалалєєва.

"Під час керівництва Андрія Фалалєєва в Кримському федеральному університеті імені В.І. Вернадського відбувся захід під назвою "Наша підтримка збройних сил Міністерства оборони Росії, які беруть участь у спеціальній військовій операції". Головною метою заходу було поділитися історіями героїв спеціальної військової операції та дослідити альтернативні шляхи підтримки військовослужбовців, які беруть у ній участь", – мовиться в документі.

Під персональні обмеження потрапили 11 кіберкомпаній, які функціонують на території РФ. У список бану віднесли і сина Дмитра Медведєва, Іллю, який забезпечує цифрові послуги на т.о. територіях України.

"Він координував проєкт "Я в Росії", метою якого є надання російських державних послуг жителям цих регіонів, включаючи спрощену процедуру отримання російського громадянства та соціальні послуги", – пояснюють в документі.

Двоюрідна племінниця Путіна Ганна Цівільова також у списку – її пов'язують з фондом "Захисники Вітчизни". Фонд підтримує росіян, які воюють проти України, а також їхні родини, "мотивує" їх і надає путівки на курорти.

Із 1 січня також будуть функціонувати санкції проти російських телеканалів. Серед переліку – "Царьград" і "Спас", який фінансується Російською православною церквою.

Також ЄС запроваджує новий критерій визначення осіб, які можуть бути включені до списку осіб, що підлягають санкціям. Цей новий критерій стосується ситуацій, коли європейські компанії мають дочірні підприємства в Росії, а ці підприємства примусово втрачають право власності або контролю через неправомірні дії.

Наприклад, якщо російські власники або уряд змушують європейські компанії передати свої російські філії іншим особам чи втрачати контроль над ними без згоди ЄС, то такі особи можуть бути включені до списку санкцій.