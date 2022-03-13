Тема "денацифікації" у переговорах більше не звучить, – Подоляк

Українська делегація веде ледь не безперервні відеоперемовини з представниками країни-агресорки. Попри абсурдні умови Росії, теми "денацифікації" у переговорах більше не торкаються.

Це питання російські переговорники підіймали першій зустрічі. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

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Однак, за його словами, потім розмови про це зійшли нанівець. Він зазначив, що первинно російська делегація виходила з помилкового посилу про те, що у нас є якісь "героїзації фашизму, нацизму і таке інше".

"У нас же, як виявилося, і для них це було дивно, є ціла низка європейських законів, де прописані повноцінні заборони та засудження всіх проявів нацизму та фашизму", – наголосив він.

Тема "денацифікації" більше не обговорюється,

– зазначив Подоляк.

І пояснив, що це безглуздо виставляти як претензію країні щось, що уже врегульовано на законодавчому рівні у повному обсязі відповідно до європейських хартій.

Нагадаємо, що в Білорусі уже відбулися три раунди переговорів між делегаціями України та Росії. Найбільше уваги приділяють саме створенню гуманітарних коридорів, однак окупанти часто зривають домовленості.

Які умови раніше висували сторони

У Кремлі раніше висували 3 головні умови:

визнання російського суверенітету над Кримом;

вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави";

забезпечення її "нейтрального статусу".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що умови України на переговорах з Росією ще станом на 28 лютого були – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.

Зараз українська сторона активно готується до четвертого раунду переговорів з російськими окупантами. Україна саме формує підсумкові документи із вимогами до Росії.

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