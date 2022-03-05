Тема не є закрита, – Арестович про НАТО і захист України та її неба

НАТО вирішило не закривати небо над Україною. Утім це питання ще не можна вважати закритим.

На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. І додав, що згідно з оцінкою президента, НАТО зараз "трохи недопрацьовує" і не до кінця правильно оцінює перспективи для Європи.

Увага НАТО сьогодні дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст, – Зеленський

Однак окремі країни НАТО – а їх більшість – цілком розуміють і вибудовують допомогу Україні.

Що стосується закриття неба – 70% опитаних американців зараз виступає за його запровадження, зазначив Арестович.

Тобто, керівництво США і НАТО зараз стоїть перед обличчям реакції громадськості і оцінок, яке воно надає. Тому я вважаю, що ця тема не закрита,

– наголосив радник глави ОП.

Він також вважає, те, що з першого разу не вдалося примусити блок НАТО воювати з росіянами в небі України не означає, що не вдасться це зробити трохи згодом.

Зеленський про рішення НАТО не закривати небо

Президент Володимир Зеленський жорстко прокоментував рішення НАТО не закривати небо над Україною. За його словами, відтепер Альянс також є відповідальним за гибель наших громадян та руйнування наших міст.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!