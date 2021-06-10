Темники "Європейської Солідарності" та "плівки Медведчука": як спрацював закон Мерфі

Днями вийшла четверта завершальна серія розслідування журналістів Дениса Бігуса про плівки, у яких фігурував Віктор Медведчук і кілька невідомих. Один із них – з боку Росії. Усі решта персонажів відкриті й доступні для перегляду.

Спочатку ми дізналися, як налагоджувався зв'язок, потім, як труба Медведчука опинилась саме в Медведчука. Далі, ми довідались, як вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей опинилось в Україні.

Увага Суд відкрив провадження щодо повернення "труби Медведчука" у власність держави

Потім, щоправда, виявилось, що в історії були замішані ще й газ і електрика. Зрозуміло стає лише одне, відкрити всі ці двері до Росії, ОРДЛО та Криму самостійно він не міг.

Утім не все так однозначно. Принаймні для п'ятого президента України Петра Порошенка. Він, я вважаю, має подякувати Медведчуку, який не дуже часто "світив" його ім'ям при перемовинах. І так залишив йому і його колегам шанс для маневрів.



Петро Порошенко / Фото 24 каналу

Щоби фракція вже точно транслювала широкому загалу одну єдину думку. Вони навіть основні тези накидали, як реагувати на журналістське розслідування.

Спойлер – краще не реагувати, але все ж таки, якщо спитають, то інформацію про можливу причетність лідера "Європейської Солідарності" до цієї схеми потрібно називати "брехливою" й не інакше, як "власною думкою" журналістів.

Однак в оприлюднених темниках тез "як реагувати на розслідування" є ще 2 проблеми. Одну, яка пояснює, як реагувати на третій випуск розслідування:

"У третій серії Бігуса вже немає жодного брехливого твердження, що Порошенко доручав Медведчуку вести переговори з терористами про постачання вугілля або що давав наказ возити туди готівку. І Денис Бігус, й Аліса Юрченко тепер відділяють твердження від власних думок словами "на мою думку" або "ми припускаємо", – мовиться в статті "Бабеля".

Ще одна, проблема пояснює, як реагувати на розслідування загалом.

Нова серія плівок

Тепер вийшла четверта серія, і "ми припускаємо", що будуть нові тези й нові роз'яснення як реагувати вже на неї.

останньому випуску "Наших грошей" мовиться про те, що Медведчука залучили до обміну полонених за допомогою Порошенка. Також у "плівках" Медведчук, спілкуючись із Кремлем, називає невідому особу "наш головний". Підозрюють, що мається на увазі Порошенко.



Поки ж команда мовила про те, щоб "не переставати нагадувати широкому загалу про роль Медведчука в питанні переговорів про звільнення заручників і про те, що йому "вдалося повернути додому майже 3 тисячі людей".

За обмін полоненими не платили. Це не газ, не електрика й навіть не нафта – це "всього лиш люди", з яких багато не візьмеш, але звільнення яких може значно покращити політичний рейтинг звісно, якщо це покажуть по телебаченні.

Закон Мерфі

Існує такий собі закон Мерфі – жартівливий універсальний філософський принцип, який працює, і полягає в тому, що якщо яка-небудь неприємність може трапитись, – вона таки трапиться. Причому не просто трапиться, а з усіх можливих поганих сценаріїв, станеться саме – найгірший.

А тепер пригадуємо, коли Медведчука неофіційно делегували в Тристоронню контактну групу, ми ж із вами знали, ну добре, відчували, що щось тут не так. І що тут точно є якась пастка. Втім, за законом Мерфі, сталося не погане, сталося найгірше з того, що могло б бути.

Важливо Є інформація, що за сприянням Медведчука не звільнили жодного полоненого, – Арестович

Бо ми навіть уявити собі не могли, скільки обмінів полоненими, цей "перемовник" зірвав, і скільки синів, братів та батьків, завдяки йому, так і не повернулися додому.

Тут, справедливості заради скажу, що не 3 тисячі наших хлопців, за 4 роки, витягнув із полону Медведчук, як на тому просять наголошувати у "Європейській Солідарності", а 1,5 тисяч. Решту, тих хто був ще в ООС, Україна повернула до того, як Медведчук зайшов на переговорний майданчик, за 4 місяці.

Правило Фінгейла

Восьме правило Фінгейла стверджує: робота в команді дуже важлива, бо вона завжди дає можливість звалити провину на когось іншого.

Відчуваю, це перекидування гарячої картоплі ми незабаром і побачимо між головними дійовими особами цієї історії. Поки ж від себе особисто додам, що з такими друзями, як Медведчук, вороги наші точно можуть відпочивати спокійно.