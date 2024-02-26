Російські темношкірі найманці беруть участь у річкових штурмах на Дніпрі: що розповіли партизани
Джерело:"Атеш"
Росія набрала на війну в Україну темношкірих найманців. Вони вже беруть участь в штурмах на Півдні України.
Партизани з "Атеш" пояснили, що найманців традиційно кидають як "гар**тне м**со". Вони прибули на Херсонщину 22 лютого 2024 року.
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Що відомо про темношкірих найманців
Агенти розповіли, що темношкірі найманці вже беруть участь у річкових десантних операціях збройних сил Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.
Наші агенти фіксують нічні переміщення вантажівок з темношкірими найманцями та трали з моторними човнами у напрямку населеного пункту Забарине. Вранці трали та вантажівки повертаються на південь області без вантажу,
– з'ясували партизани.
Вони уточнили, що раніше цю ж інформацію їм передавали агенти зі складу російських військ. Партизани пояснили, що:
- окупанти обладнали човни мобільними засобами РЕБ;
- використовують найманців як "гар**тне м**со", відправляючи на свідомо нездійсненні завдання.
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Росія кинула темношкірих найманців на Херсонщину: коротко
- 24 лютого 2024 року партизани "Атеш" заявили, що російські темношкірі найманці прибули в окуповані Олешки Херсонської області.
- Їх розмістили в місцевому Будинку культури. За даними партизанів, це елітний підрозділ. У них дороге умундирування, нова техніка. Зокрема, вони мають на озброєнні важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів.
- В "Атеш" зауважили, що Росія активно залучає воювати в Україні найманців з усього світу. Зокрема, з Африки, Середньої та Далекої Азії та навіть Південної Америки. Партизани припускають, що в самих росіян є проблеми з мотивацією йти на війну.