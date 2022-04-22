Темп непоганий, – Зеленський розповів про розмінування й іншу роботу на деокупованих територіях

Українські герої звільнили від росіян вже багато наших міст. Втім, ворог залишається небезпечним навіть після свого відходу, адже славиться своєю підступністю та жорстокістю.

Після себе російські окупанти залишили багато мін, розтяжок та снарядів. Українцям на деокупованих територіях потрібно бути дуже обережними – ворог може завдати шкоди або забрати життя навіть покинувши територію.

Читайте також Усі на 100% працюють на перемогу, – Зеленський звернувся до українців на 58 день війни

Розмінування територій

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, у деокуповані українські міста поволі повертається життя. Працівники ДСНС та правоохоронці докладають максимальних зусиль, щоб зробити ці території знову безпечними для вільного пересування.

Якщо на початок цього тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звісно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий,

– сказав глава держави.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України