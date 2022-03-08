Темпи просування ворога суттєво уповільнилися, – Арестович

Зараз на окремих напрямках, куди рухалися російські війська, рух практично зупинений. А ті сили, які наступали вперед, виявилися малоефективними.

Про це на брифінгу 8 березня повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Арестович зазначив, що Миколаїв, Суми, Чернігів та Охтирка завдають суттєвих втрат ворогу та не дають йому просуватися вперед.

Ті сили, які продовжують рухатися вперед, проводять попередню розвідку та не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях,

– зазначає радник керівника Офісу Президента.

Утім, саме завдяки тому, що в них немає успіху на землі та у повітрі, окупанти перенесли боротьбу в інформаційну площину.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича:

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