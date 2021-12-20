Темпи вакцинації в Україні суттєво знизились
Джерело:МОЗ
У неділю, 19 грудня, проти коронавірусу вакцинувалися лише близько 30 тисяч українців. Днем раніше щеплення зробили удвічі більше людей – понад 60 тисяч.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинувалося 36 027 людей. 11 041 людина отримала першу дозу, а решта 24 986 – другу.
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Варто зауважити, що вчора в країні не ввели жодної додаткової дози.
Щеплення проводилось 495 мобільними бригадами з імунізації, у 2 432 пунктах щеплення та у 459 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в країні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 375 346 мешканців України. 14 375 344 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 961 886 українців.
Натомість додаткову дозу отримали лише 92 людини.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 27 337 322 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 111 458,
- Coronavac – 4 714 651,
- AstraZeneca – 1 611 660,
- Moderna – 1 440 751,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- Через сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.
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