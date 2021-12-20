Темпи вакцинації в Україні суттєво знизились

У неділю, 19 грудня, проти коронавірусу вакцинувалися лише близько 30 тисяч українців. Днем раніше щеплення зробили удвічі більше людей – понад 60 тисяч.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинувалося 36 027 людей. 11 041 людина отримала першу дозу, а решта 24 986 – другу.

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Варто зауважити, що вчора в країні не ввели жодної додаткової дози.

Щеплення проводилось 495 мобільними бригадами з імунізації, у 2 432 пунктах щеплення та у 459 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 375 346 мешканців України. 14 375 344 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 961 886 українців.

Натомість додаткову дозу отримали лише 92 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 27 337 322 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 111 458,

Coronavac – 4 714 651,

AstraZeneca – 1 611 660,

Moderna – 1 440 751,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

Через сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Бустерна доза дозволена лише для певних груп людей.

У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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