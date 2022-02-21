Тему не називають: Путін вирішив провести засідання Радбезу вже сьогодні

Володимир Путін 21 лютого вирішив провести засідання Ради безпеки Росії. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це не чергове засідання.

Водночас теми зустрічі наразі залишаються у таємниці. Пєсков пообіцяв розкрити деталі згодом.

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Журналісти поцікавилися у речника Путіна, чи є це засідання Радбезу екстреним.

Це нерегулярне (засідання – 24 канал). Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов,

– відповів представник Кремля.

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