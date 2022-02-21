Тему не називають: Путін вирішив провести засідання Радбезу вже сьогодні
21 лютого 2022 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Володимир Путін 21 лютого вирішив провести засідання Ради безпеки Росії. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це не чергове засідання.
Водночас теми зустрічі наразі залишаються у таємниці. Пєсков пообіцяв розкрити деталі згодом.
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Журналісти поцікавилися у речника Путіна, чи є це засідання Радбезу екстреним.
Це нерегулярне (засідання – 24 канал). Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов,
– відповів представник Кремля.
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