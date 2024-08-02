Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново вже на Prozorro, – Ляшко

Тендер на відбудову "Охматдиту" буде скасовано. Натомість проведуть новий тендер, який проходитиме на Prozorro протягом 7–16 днів.

До проведення тендеру буде залучене ДП "Медичні закупівлі". Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 2 серпня, передає 24 Канал.

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Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують

Благодійний фонд "Охматдиту" перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель.

На благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" надійшло 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд "Охматдиту" – 378 мільйонів гривень, 320 мільйонів зібрали через платформу United24, ще 100 мільйонів виділив уряд з резервного фонду.

Жодного договору немає та не було підписано. Тільки розглядалися певні компанії для того, щоб подати на затвердження. Жодного документа ніхто не підписував ні зі сторони фонду, ні зі сторони "Охматдиту", ні зі сторони Міністерства охорони здоров'я,

– сказав міністр охорони здоров'я.

За словами Ляшка, кожне рішення щодо коштів контролюватиме наглядова рада, до якої ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

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