"Чекаємо на ЗСУ – лови подачу": "Жовта стрічка" провела креативну акцію в Криму

2 серпня рух спротиву "Жовта стрічка" розпочав безстрокову акцію "лови подачу" на тимчасово окупованих територіях України. У Феодосії вже продемонстрували перші результати.

Учасники руху спротиву завчасно звернулись до активістів руху "Жовта стрічка" в окупованій Феодосії, щоб вже сьогодні продемонструвати результати акції.

Дивіться також У Феодосії вчителька російської мови кинула коктейль Молотова у військкомат: це вже не вперше

Російські окупанти сподіваються, що люди на окупованих територіях змиряться, здадуться, опустять руки. Наша задача – довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмом росіян. Ми чекаємо на ЗСУ! І ми покажемо, що нас багато!,

– йдеться у повідомленні.

Активісти розповіли, що для того, щоб долучитися до акції, треба взяти тенісні кульки будь-яких кольорів, підписати їх патріотичними висловами та розповсюдити кульки вулицями окупованого міста.

У Феодосії уже долучились

Жителі окупованої Феодосії вже показали перші результати акції з жовтими кульками.

У Феодосії тенісні кульки можна побачити біля одного з входів у будинок офіцерів, поблизу редакція газети "Кафа", навпроти – школи №2 та у парку Ювілейному,

– йдеться у повідомленні.

До слова, раніше рух спротиву "Жовта Стрічка" запустив безстрокову акцію під назвою "Пали російське". Активісти закликають спалювати та зривати російську символіку на тимчасово окупованих територіях України.

Що відомо про "Жовту стрічку"