Тепер більше: у Львові відкрили новий центр вакцинації – фото

17 липня 2021 , 14:37
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Джерело:

24 канал

У Львові 17 липня запрацював новий центр вакцинації. Він розташований у ТРЦ Spartak. Відтепер таких центрів у місті є 7.

У вихідні пункт працює з 10:00 до 15:00. В інших центрів теж такий графік. 

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Наразі у центрі є вакцина CoronaVac.


Центр вакцинації у Львові / Фото Альони Захарової, 24 канал

Як вакцинуватись

  • Зареєструватись на вакцинацію можна в "Дії" або на сайті Helsi. Однак це можна зробити й на місці, одразу в черзі.
  • Слід принести паспорт, а також людина повинна мати укладену декларацію з сімейним лікарем.
  • Перед щепленням потрібно заповнити певні документи.


Документи, які слід заповнити / Фото Альони Захарової, 24 канал


Документи для заповнення / Фото Альони Захарової, 24 канал

Де розташовані інші центри вакцинації

  • ТРЦ "Форум Львів" –  вулиця Під Дубом, 7;
  • ТРЦ "Вікторія Гарденс" – вулиця Кульпарківська, 226а;
  • Центр Довженка – проспект Червоної Калини, 81;
  • IQMED Clinic – вулиця Липова Алея, 15;
  • стадіон "Арена Львів" – вулиця Стрийська, 199;
  • Сенсотека – вулиця Уласа Самчука, 22.
Зверніть увагу! За інформацією МОЗ, в Україні вже вакцинувались понад 4 мільйони людей. Першу дозу отримали 2 604 860 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей.


Центр вакцинації у Spartak / Фото Альони Захарової, 24 канал


Центр вакцинації / Фото Альони Захарової, 24 канал

Автор: Ольга Музика