Тепер Маріуполя немає, – Зеленський показав місто до війни та обстрілів Росії

Російські окупанти зруйнували український Маріуполь. Вже два місяці місто зазнає ударів, а мешканців ворог не дає евакуювати з міста і вже другий день поспіль зриває гуманітарні коридори.

Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами ще сповненого життя Маріуполя та згадав про оператора та режисера телеканалу "Сігма" Віктора Дєдова, який і зробив світлини, котрі поширив глава держави.

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Таким був Маріуполь до вторгнення російських військ. Гарне півмільйонне місто. Зараз там немає фактично жодної неушкодженої будівлі. Маріуполя немає. І Віктора Дєдова, який зробив ці фото, теж уже немає,

– написав Зеленський.

Зеленський поділився світлинами Маріуполя до війни / фото з телеграму президента

Ситуація в Маріуполі

Майже два місяці Маріуполь перебуває в блокаді, а в місті – гуманітарна катастрофа. Попри це бійці полку "Азов" та морські піхотинці не здаються та героїчно тримають свої позиції.

Військові разом із мирними мешканцями перебувають на території заводу "Азовсталь". Там і маленькі діти та літні люди. Місцеві не можуть вийти з бомбосховища, адже це – небезпечно. Росіяни постійно обстрілюють "Азовсталь" та скидають бомби.

Відомо, що російські загарбники завезли у місто мобільні крематорії, аби в такий спосіб приховати свої воєнні злочини.

Крім того, у Мангуші, що поблизу Маріуполя, вже знайшли гігантську братську могилу, де можуть бути поховані тисячі людей.

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