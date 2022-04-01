Тепер недругів зустрічатимемо інакше, – Кім про поточну ситуацію на Миколаївщині

Віталій Кім заявив, що тепер російських окупантів будуть зустрічати по-іншому. За його словами, миколаївці все пам'ятають і помстяться.

Про це очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації повідомив під час відеозвернення, оприлюдненого у соцмережах 31 березня.

Читайте також Кругова оборона міста-героя Маріуполя стоїть, а наступ біля Мар'їнки відбитий, – Генштаб ЗСУ

Посадовець зазначив: "Ще день – два і відновимо максимальну продуктивність. Відновили вже печатки, реєстри, списки. Закінчимо рятувальну операцію".

"Перерозподілили людей, перезібрали команду, оновили завдання, дещо зараз змінимо для того, щоб максимально надавати засранцям", – продовжив він.

По театру бойових дій: я це все запам'ятав. Ми всі пам'ятаємо, за своїх, за всіх, помстимося. Так що тепер, хлопці, все буде трохи по-іншому по зустрічі наших недругів,

– наголосив Віталій Кім.

З його слів, в ОВА розглядають зменшення роздачі гуманітарних вантажів – відправлятимуть лише у звільнені села. Планується допомога бізнесу, з логістики спрощувати переміщення по області "певних вантажів".

"Лінію оборони ми теж хочемо змістити для того, щоб бути трохи впевненіше. Побільшало у нас тут обстрілів. Кожен раз стріляють, стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде", – додав глава військової адміністрації.

Окрім цього, Віталій Кім поінформував у Миколаїв почали повертатися жителі й не тільки чоловіки.