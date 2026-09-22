Наприкінці минулого тижня Трамп несподівано викинув з медіапулу CNN, MS NOW та Politico. Їм закрили доступ до Білого дому, а акредитації журналістів без попередження скасували. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Трамп наголосив, що медіа нібито не повинні мати можливості постійно публікувати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, його адміністрації або Сполучених Штатів Америки.

Солідарність медіа

Разом з тим, інші медіа, навіть ті, хто підтримує Трампа явно не зрозуміли такого мотиву та рішення. Телекомпанії CNN, Fox News, ABC, NBC та CBS оголосили Трампу справжній бойкот та відмовилися транслювати чи знімати заходи за участю Трампа цього тижня. Керівник вашингтонського бюро Fox News Браян Боутон оголосив про це рішення.

Цитата: "Повідомляємо, що, починаючи від сьогодні, телевізійний пул не висвітлюватиме заходи за участю президента, призначені для висвітлення пулом. Уся інша робота пулу триватиме у звичайному режимі, включно з висвітленням роботи Конгресу, діяльності високопосадовців та окремих заходів у Вашингтоні й по всій країні. У міру розвитку ситуації ми надаватимемо додаткову інформацію".

Нагадаю, цього тижня відбудеться виступ президента в ООН та зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпінем. На честь візиту має відбутися державний обід з усіма почестями.

Отже, Трамп летить на Генассамблею ООН без власного телевізійного пулу, який мав би його супроводжувати та транслювати всі заходи. Крім цього, CNN, Politico та MS NOW заявили, що подадуть позов проти адміністрації Трампа, аби відстояти принцип, згідно з яким не уряд вирішує, про що повідомляє преса.

Відповідь Трампа

Як відомо, перша поправка до Конституції США забороняє уряду "обмежувати" свободу преси. Невдовзі після цього Трамп написав у Truth Social, що Білий дім не "веде наступу на вільну пресу" і що його дії спрямовані проти фейкових новин.

У відповідь на бойкот з боку медіа Білий дім запустив цілодобову YouTube-трансляцію Trump TV для висвітлення найважливіших новин від адміністрації президента США Дональда Трампа. Як повідомили у США, трансляція Trump TV триватиме цілодобово і міститиме "найкращі моменти минулого, оголошення та найновіші й найкращі новини".

Цікаво, чи далі справа дійде до відкриття власного телеканалу Дональда Трампа. Разом з тим, такий канал явно не зміг би зібрати такої ж аудиторії, як пул каналів, яким відмовили у акредитації, принаймні, у короткостроковій перспективі, а висвітлювати найважливіші заходи за участі Трампа потрібно вже сьогодні.

Отже, Трамп явно "переграв свої карти" та не очікував такого спротиву навіть з боку рідного Fox News. Справа в тому, що всі медіа зрозуміли одну істинну: сьогодні вони, завтра – ми. Якщо зараз адміністрації Трампа це "пробачити" і нічого не робити, завтра цензори Вашингтона прийдуть за ними. Ось чому медіа звернулися до суду, а інші канали вирішили бойкотувати один із найважливіших медійних тижнів.

Білому дому доведеться обирати між виконанням захцянок Трампа та забезпеченням повноційнного висвітлення інтенсивного міжнародного тижня у США найбільшими медіа у світі.