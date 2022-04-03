Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями, – Зеленський про образ Росії

Президент України у своєму зверненні розповів, який тепер образ матиме Росія після всіх звірств, які вони зробили.

Згідно з його словами, за ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям.

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"Отак тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ. Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, він розповів, що ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів.

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