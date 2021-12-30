Тепер усі області – "жовті": Волинь і Запоріжжя вийшли з червоної зони
Джерело:24 канал
Волинська та Запорізька області опівночі 30 грудня перейшли до жовтої зони. В Україні не залишилося жодного "червоного" регіону.
Відповідне рішення про перехід ще двох областей у жовту зону, які останніми залишалися "червоними", 28 грудня ухвалив Кабінет Міністрів.
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В Україні немає "червоних" областей
З півночі 30 грудня Волинська та Запорізька області залишили червону карантинну зону та перейшли у жовту. Наразі у країні вже немає "червоних" регіонів, однак і "зелених" поки що теж.
Водночас завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всі українці зможуть зустріти Новий рік без локдауну.
Волинська та Запорізька області останніми вийшли з червоної зони / Інфографіка МОЗ
Заборони, які діють у жовтій карантинній зоні
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів та закладів культури;
- робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс.
Однак ці обмеження не діють, якщо організатори, працівники закладів та відвідувачі мають один з документів:
- жовтий сертифікат або паперову довідку 063-О;
- зелений сертифікат;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- іноземний COVID-сертифікат (з дозволеними ВООЗ вакцинами);
- негативний ПЛР-тест або тест на антиген;
- сертифікат про одужання від коронавірусу.
Крім того, у жовтій заборонена очне навчання 5 – 11 класів, якщо 100% персоналу закладу освіти не мають хоча б одного щеплення від COVID-19.Цікаво! Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Водночас в уряді запевнили, що більше не планують повертатися до практики тотального локдауну.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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