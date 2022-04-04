Тепер її тільки посилять, – Піонтковський про наступальну ударну зброю для України

Зараз вже немає ілюзій щодо закриття неба – Захід, вочевидь, цього не робитиме. Але держави-союзниці готові забезпечити українців необхідною зброєю, аби вони змогли протистояти ворогу.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, зараз задає тон Велика Британія.

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Програма наступальної зброї

Піонтковський зазначив, що з Британії в Україну вже доставили протикорабельні ракети (підготовка до висадки російського десанту) та далекобійну артилерію, яка значно ефективніша за Stinger. Також на українській землі вже є потужні британські переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

Словом, це вже виконуватиметься програма наступальної ударної зброї. Тепер її тільки посилять. Андрій Піонтковський Російський Публіцист

Піонтковський також підкреслив, що це не стільки реакція на жахливі події в Україні, скільки динаміка останніх 2 – 3 днів.

До слова, в Україні вперше застосували найсучасніший портативний ракетний комплекс Starstreak. Гелікоптер загарбників розлетівся на дві частини.

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