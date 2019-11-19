Тепер і кримськотатарською: загальна декларація прав людини перекладена рекордною кількість мов

Загальна декларація прав людини доступна кримськотатарською мовою. Відтепер вона розміщена на сайті верховного комісара ООН з прав людини.

Переклад зробили Кримськотатарський ресурсний центр та експертна група, повідомив у фейсбуці голова центру Ескендер Барієв.

Сьогодні відбулася важлива історична подія. Загальна декларація прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН,

– зазначив він.

Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів. Доступна для прочитання понад 520 мовами, кримськотатарський переклад став 521.

За словами Барієва, в нинішніх умовах документ повинен бути в будинку кожної кримськотатарської сім'ї.

Що відомо про Загальну декларацію прав людини? Рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, ухвалений на третій сесії Генеральної асамблеї ООН у грудні 1948 року.



Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди.



Декларація складається з 30 статей, які є основою міжнародних договорів, регіональних документів щодо прав людини, національних конституцій та інші законів.