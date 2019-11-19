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      Тепер і кримськотатарською: загальна декларація прав людини перекладена рекордною кількість мов

      57 Читать новость на русском
      ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською / ua.krymr.com

      Загальна декларація прав людини доступна кримськотатарською мовою. Відтепер вона розміщена на сайті верховного комісара ООН з прав людини.

      Переклад зробили Кримськотатарський ресурсний центр та експертна група, повідомив у фейсбуці голова центру Ескендер Барієв.

      Сьогодні відбулася важлива історична подія. Загальна декларація прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН,
      – зазначив він.

      Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів. Доступна для прочитання понад 520 мовами, кримськотатарський переклад став 521.

      За словами Барієва, в нинішніх умовах документ повинен бути в будинку кожної кримськотатарської сім'ї.

      Що відомо про Загальну декларацію прав людини? Рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, ухвалений на третій сесії Генеральної асамблеї ООН у грудні 1948 року.

      Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди.

      Декларація складається з 30 статей, які є основою міжнародних договорів, регіональних документів щодо прав людини, національних конституцій та інші законів.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики ООН Кримські татари
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