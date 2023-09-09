Вперше з 2021 року: у Нью-Йорку ідентифікували двох жертв теракту 11 вересня

Після теракту 11 вересня минуло понад 20 років, однак жертв досі продовжують ідентифіковувати. Зокрема, вдалося упізнати ще двох.

У Нью-Йорку ідентифікували тіла ще двох жертв терористичних атак на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року. Імен не розкривають.

Дивіться також Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

Провели аналіз ДНК останків

Упізнати вдалося 1648 та 1649 жертву. Ними виявились чоловік та жінка. Це перші ідентифікації з вересня 2021 року.

Обох ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останків. Для цієї ідентифікації використали технологію секвенування наступного покоління – більш чутливу і швидку, ніж традиційні методи ДНК.

Що таке секвенування наступного покоління Секвенування наступного покоління (NGS) — це технологія високопродуктивного секвенування ДНК і РНК. Він дозволяє проводити швидкий і одночасний аналіз мільйонів фрагментів ДНК, уможливлюючи комплексні геномні дослідження. NGS здійснив революцію в галузі геноміки, забезпечивши швидший і економічніший спосіб вивчення генетичної інформації організмів і сприяючи відкриттю нових біологічних ідей.

Водночас приблизно 40% жертв, або близько 1 100 людей, які, ймовірно, загинули внаслідок катастрофи, залишаються невпізнаними. Загалом 11 вересня 2 753 людини зникли безвісти у нижньому Мангеттені після теракту. На всіх 2 753 людей видали свідоцтва про смерть, хоча робота з зіставлення імен жертв з останками з місця події досі не закінчена.

Через понад 20 років після катастрофи ці дві нові ідентифікації продовжують виконувати урочисту обіцянку, дану OCME повернути останки жертв Всесвітнього торгового центру їхнім близьким,

– сказав головний судово-медичний експерт доктор Грем.

Теракти 11 вересня: напередодні роковин