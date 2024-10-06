В Ізраїлі чоловік розстріляв людей на автостанції: є жертва та багато поранених

На півдні Ізраїлю у місті Беер-Шева стався теракт. Невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі.

Вдень у південному місті Беер-Шева на автостанції терорист стріляв по людях. За попередніми даними, одна людина загинула, ще понад десяток поранені, пише The Times of Israel.

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Теракт у Беер-Шеві

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що її медики надали допомогу загалом 11 людям, пораненим під час теракту на центральній автостанції Беер-Шеви, зокрема 25-річній жінці, яка згодом померла від поранень. У ЗМІ пишуть, що вона перебувала на службі у прикордонній варті Ізраїлю.

Серед постраждалих, доставлених до лікарні Сорока, є жінка віком 20 років у стані середньої тяжкості та четверо чоловіків у віці 20 років у стані середньої тяжкості, усі вони отримали вогнепальні поранення. Ще п'ять перебувають у задовільному стані.

Троє людей мають гостру реакцію на стрес.

Нападник був ліквідований на місці події.

За деякими повідомленнями, раніше він здійснив ще один напад, при цьому використовував як вогнепальну, так і холодну зброю. Окремі телеграм-канали пишуть, що терорист, який відкрив вогонь по людях на вокзалі в Ізраїлі, — 29-річний Ахмад Саїд Акабі. Чоловік родом з бедуїнського села Хура, у нього ізраїльське громадянство. При цьому, за даними місцевих ЗМІ, у 2015 році його родич на тому ж вокзалі в Беер-Шеві вбив ізраїльського солдата.

Місце теракту на півдні Ізраїлю: дивіться відео

До слова, внаслідок теракту в Тель-Авіві 1 жовтня було поранено 16 людей, зокрема українку з подвійним громадянством. Семеро осіб загинули.