Спецслужби Росії й Білорусі готують новий теракт, аби звинуватити Україну, – ЦНС
Джерело:Центр національного спротиву
Спецслужби Росії та Білорусі спланували новий теракт "під чужим прапором". Ворожі агенти планують скинути вибухівку з безпілотника на білоруську нафтобазу. Звісно, звинуватити в цьому хочуть Україну.
Про це попередили у Центрі національного спротиву 10 жовтня. Там наголосили, що між ворожими спецслужбами уже досягнуто відповідних домовленостей.
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Між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об'єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони,
– йдеться у повідомленні.
Ворожі спецслужби хочуть скинути вибухівку на нафтобазу у Білорусі / Фото ЦНС
Де планують теракт
Зазначають, що як об'єкт для теракту ворог розглядає нафтобазу "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який розташований за 2 кілометри від білорусько-польського кордону.
Де розташована нафтобаза "Брестоблнефтепродукт"/ Фото ЦНС
У ЦНС уточнили, що ворожі спецслужби планують скинути з безпілотника вибухівку. За інформацією від білоруських партизанів, аеророзвідку об'єктів, де ймовірно відбудуться терористичні дії, вели найманці ПВК "Вагнера" в серпні цього року.
Звична тактика ворога
- Влітку СБУ повідомляла, що Росія хотіла використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну. Для цього вони готували теракт на Мозирському нафтопереробному заводі, плани ворога вдалось зірвати.
- Щодо ситуації на Півночі наразі, то командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю. Тим часом у Білорусі почали чергову перевірку готовності військ.