Спецслужби Росії й Білорусі готують новий теракт, аби звинуватити Україну, – ЦНС

Спецслужби Росії та Білорусі спланували новий теракт "під чужим прапором". Ворожі агенти планують скинути вибухівку з безпілотника на білоруську нафтобазу. Звісно, звинуватити в цьому хочуть Україну.

Про це попередили у Центрі національного спротиву 10 жовтня. Там наголосили, що між ворожими спецслужбами уже досягнуто відповідних домовленостей.

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Між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об'єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони,

– йдеться у повідомленні.



Ворожі спецслужби хочуть скинути вибухівку на нафтобазу у Білорусі / Фото ЦНС

Де планують теракт

Зазначають, що як об'єкт для теракту ворог розглядає нафтобазу "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який розташований за 2 кілометри від білорусько-польського кордону.



Де розташована нафтобаза "Брестоблнефтепродукт"/ Фото ЦНС

У ЦНС уточнили, що ворожі спецслужби планують скинути з безпілотника вибухівку. За інформацією від білоруських партизанів, аеророзвідку об'єктів, де ймовірно відбудуться терористичні дії, вели найманці ПВК "Вагнера" в серпні цього року.

Звична тактика ворога

Влітку СБУ повідомляла, що Росія хотіла використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну. Для цього вони готували теракт на Мозирському нафтопереробному заводі, плани ворога вдалось зірвати.

Щодо ситуації на Півночі наразі, то командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю. Тим часом у Білорусі почали чергову перевірку готовності військ.

! Сили оборони України діють виключно на території України. Водночас ця провокація є вигідною росіянам, аби вплинути на позицію союзників нашої країни та зменшити їх підтримку.