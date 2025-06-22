У столиці Сирії стався теракт в церкві під час меси: багато жертв

У сирійській столиці стався теракт. Повідомляють про загиблих і поранених.

Увечері 22 червня під час служби у грецькій православній церкві Мар-Еліас (Святого Іллі Пророка) у Дамаску пролунав вибух, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Теракт у Дамаску

Один з очевидців повідомив агентству, що смертник підірвав себе всередині церкви. Щонайменше 15 людей загинули внаслідок нападу. Також ЗМІ пишуть про понад два десятки поранених.

RT Arabic повідомляє, що терорист-смертник відкрив вогонь по мирних жителях, а потім підірвав пояс із вибухівкою.

У МВС Сирії уточнили, що теракт у церкві влаштував смертник, пов'язаний з ІДІЛ.

У церкві в Дамаску стріляли двоє озброєних чоловіків, а потім один із них підірвав себе,

– повідомляє SyriaTV.

Вибух у церкві в Дамаску: дивіться відео +18



До слова, у травні у Палм-Спрінгз, Каліфорнія, стався вибух біля центру репродуктивного здоров'я, внаслідок якого загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення. ФБР розглядає вибух як теракт і розслідує, чи це міжнародний або внутрішній тероризм.