Окупанти проговорились, що самі підірвали Каховську ГЕС: чому у світі ще хтось сумнівається

Напередодні російські війська підірвали Каховську ГЕС, спричинивши жахливу техногенну катастрофу. На жаль, у світі ще є люди, які сумніваються, що злочин здійснила ворожа сторона.

Примітно, що окупанти тривалий час не могли визначитися з офіційною версією. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

До теми Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Усі розуміють, хто здійснив підрив

Варто згадати хронологію заяв Росії щодо теракту. О 7 ранку 6 червня вони росіяни починають говорити про Україну і якісь прильоти. Вочевидь, потім їхні експерти роз'яснили, що жоден приліт не може зруйнувати дамбу. Тоді вони змінюють версію на нову – говорять про диверсію, взагалі "вона сама зруйнувалася" і так далі.

Але усі пам'ятають, хто і коли замінував Каховську ГЕС. Це сталося тоді, коли росіяни тікали з Херсону. Вони замінували дамбу, якби ми почали далі рухатися, вони б її підірвали.

Вже о 6 вечора вийшов Шойгу і сказав про те, що Україна начебто підірвала дамбу, щоб перекинути частину військ на Донецький напрямок чи інший і росіяни не атакували із-за Дніпра. Ця версія офіційна. Але ж усі розуміють, хто це зробив,

– акцентував політтехнолог.

На думку Тизенгаузена, окупанти дійсно хотіли підтопити острови, які розташовані нижче в дельті Дніпра, щоб ми не могли навести переправи. Але ж це росіяни, у них криві руки. Так, вони підірвали набагато більше або не те, що планували. Коли вони зрозуміли, що накоїли, пішли вищеперелічені версії. У той час, коли вони лунали, російські воєнкори писали: "Треба ще по київській дамбі!". Фактично, росіяни підтверджували те, що це зробили вони.

Зараз гауляйтер Криму говорить, що з питною водою усе буде добре. Ні, не буде. Їм доведеться бурити нові свердловини. Незрозуміло, як вони будуть ці потреби – особливо влітку – задовольняти.

"Владіміру Путіну взагалі плювати на кримчан, яким він паспорти роздавав, на колаборантів, які зараз в Херсонській області. Зараз він розуміє, що йому цю територію вже не взяти, тому її потрібно знищити. Навіть якщо щось пішло не так, зараз він дуже цьому тішиться", – підсумував Борис Тизенгаузен.

Політтехнолог про підрив Каховської ГС: дивіться відео

Теракт на Каховській ГЕС: коротко