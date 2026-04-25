Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що вигукував терорист у Києві?

На відеозаписах з телефону терориста видно, що той готувався швидко приводити зброю у бойову готовність вдома та вчився прицільній стрільбі.

18 квітня він посварився через домофон з сусідами. Терорист поранив їх, підпалив свою квартиру, узяв карабіни і вирушив розстрілювати перехожих. Деяких людей він попереджав тікати, "бо зараз буде стрілянина".

На одному з відео стрілок вигукує дивні образливі фрази на адресу українського народу: називав українців німецьким schweine ("свині"), яких "буде мочити", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Вже у супермаркеті він розмовляв з працівницею обміну валют, з погрозами вимагав від неї покинути магазин і привести до нього якогось переговірника. Гроші його не цікавили, він кричав: "вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати".

Чому у київського стрілка виявилася зброя?

Проти Дмитра Васильченкова було відкрито кримінальне провадження в 2023 році за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, однак зброю у нього не вилучили. Сторони примирилися у суді.

Правоохоронці встановили клініку, де Васильченков проходив медогляд, і отримали довідку форми 127/о, яка підтверджує відсутність протипоказань для отримання зброї. Наразі перевіряється, чи могла ця довідка бути купленою.