Провал і зрада, – генерал жорстко відреагував на втечу поліцейських в Києві
- Після стрілянини в Києві поліцейські відбігли з місця події, залишивши цивільних під загрозою.
- Генерал армії Микола Маломуж назвав цю ситуацію провалом і зрадою, вказуючи на глибші системні проблеми.
Після стрілянини в Голосіївському районі Києва, де загинули семеро людей і є поранені, окреме обурення викликало відео з місця нападу. На ньому видно, як під час пострілів поліцейські відбігають, а цивільні, зокрема дитина, лишаються просто під загрозою вогню.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу жорстко відреагував на ці кадри. Він пояснив, чому вважає цю ситуацію не лише провалом на місці злочину, а й проявом значно глибшої проблеми в системі.
Це не помилка, а зрив обов'язку
Кадри з місця стрілянини показали, що в момент смертельної загрози люди лишилися без захисту. На відео видно, як під час пострілів поліцейські відбігають, дитина стоїть сама, а поруч уже падає людина.
Важливо! 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину на вулиці в районі Деміївки. Після цього він забарикадувався у супермаркеті, де взяв людей у заручники, а поліція розпочала спецоперацію із залученням КОРДу. Під час штурму нападника ліквідували. За даними МВС, це чоловік 1968 року народження, уродженець Москви, який мав українське громадянство і проживав у Голосіївському районі Києва.
На думку Маломужа, це не можна пояснювати розгубленістю чи стресом, бо правоохоронець у такій ситуації має насамперед прикривати цивільних, особливо дітей, і діяти професійно.
Це не те що неадекватне або непрофесійне виконання. Це просто ігнорування цих обов'язків. Це зрада тим функціям і тій діяльності, на яку ви присягали,
– зауважив Маломуж.
Обов'язок поліції і силовиків він пов'язує не з формальною присутністю на місці злочину, а з реальним захистом тих, хто сам себе захистити не може. Йдеться про дітей, жінок і звичайних перехожих, які в момент нападу повністю залежать від людей у формі. У такій ситуації закон, Конституція і сама суть служби вимагають не відступати, а зупиняти нападника і закривати собою цивільних.
Ви присягали народу України, навіть не державі України. А це конкретні люди. І захищати поліція повинна чітко, однозначно в будь-якій ситуації,
– наголосив генерал армії.
Побачене він сприйняв як удар не лише по конкретному епізоду, а й по довірі до всієї системи. Коли озброєні правоохоронці тікають, а цивільні залишаються під кулями, це руйнує саме уявлення про те, для чого існує поліція.
Провал почався ще до стрілянини
Проблему тут видно не лише в діях патрульних уже під час нападу. Людину з агресивною поведінкою, зброєю і конфліктами з оточенням мали помітити раніше ті служби, які відповідають за профілактику, контроль зброї і роботу на дільниці. Якщо сусіди звертали увагу на небезпечну поведінку, а зброя була зареєстрована, цього вже достатньо, щоб не чекати трагедії, а реагувати на випередження.
Будь-які виклики, тим більше в період війни, треба сприймати як тяжкий злочин, маючи всі необхідні засоби нейтралізації, засоби захисту і засоби враження,
– наголосив Маломуж.
Пояснення, що екіпаж їхав на побутовий конфлікт, тут не працює, бо в нинішніх умовах така ситуація за кілька хвилин може перейти в напад зі зброєю. Ознаки небезпеки, про які йдеться, були помітні й раніше: агресивна поведінка, побиття, конфлікти із сусідами, наявність зброї.
До уваги! За оновленими даними, внаслідок нападу загинули 7 людей, ще щонайменше 14 зазнали поранень. Серед постраждалих є дитина, а частина поранених перебуває у тяжкому стані.
До правоохоронців уже зверталися, вони знали, що людина становить загрозу, а отже мали не просто фіксувати це, а забрати зброю, обмежити можливості для нападу, встановити нагляд і застосувати інші запобіжні механізми, щоб не допустити злочину.
Що ще треба було для того, щоб його присікти, забрати зброю, обмежити можливості використання різних видів вогнепальної зброї?
– зауважив генерал армії.
Провал стосується одразу кількох ланок: від дільничних і профілактичних служб до тих підрозділів, які мали реагувати вже в момент загрози. Коли людина проявляє агресію, має зброю і це бачать інші, держава має спрацьовувати раніше, ніж пролунають постріли.
Це оголило системний провал
Ця трагедія, на думку Маломужа, показала не лише провал конкретного екіпажу, а й слабкість усієї системи, яка мала б попереджати такі злочини і професійно діяти в момент загрози. Він згадав реформу поліції і сказав, що за красивою картинкою не з'явилася реальна якість роботи, бо ані в побутових злочинах, ані в складніших ситуаціях не видно системного професійного підходу. Через це відповідати мають не лише окремі поліцейські, а й посадовці, які будували цю модель і роками не виправляли її слабкі місця.
Ми проводили реформу ще при Авакові. Я бачив, що це провал системний,
– зауважив Маломуж.
Проблема для нього значно ширша за один напад у Києві, бо країна живе в умовах великої війни, сильного психологічного виснаження і великої кількості зброї. Люди повертатимуться з фронту після важких бойових умов, частина з них потребуватиме лікування, реабілітації, психологічного супроводу і нормального включення в цивільне життя. Якщо цього не буде, разом із бюрократією, корупцією і відчуттям несправедливості це може давати нові жорсткі зриви, а реагувати на них однією лише поліцією вже буде запізно.
Сьогодні такої системної роботи в державі, на жаль, немає,
– наголосив генерал армії.
Йдеться вже не тільки про патрулювання чи швидку реакцію на виклик. Потрібна зв'язка поліції, профілактичних служб, психологів, реабілітаційних програм і контролю за зброєю, щоб небезпечні сигнали не губилися до того, як вони закінчаться новими жертвами.
Що відомо про теракт у Голосіївському районі Києва та розслідування дій поліції?
- Нападником виявився 58-річний Дмитро Васильченков, уродженець Москви з українським громадянством. У поліції повідомили, що з 1992 року він служив в Україні, у 2005 році вийшов на пенсію, певний час перебував у Росії, а з 2017 року жив у Бахмуті. Правоохоронці також перевіряють, як він отримав медичну довідку і поновив дозвіл на зброю.
- Окреме розслідування стосується дій двох патрульних, які першими прибули на місце. За поясненням керівництва патрульної поліції, вони знайшли в під'їзді поранених жінку та дитину, після чого побігли до авто по аптечку, але після пострілів не застосували табельну зброю. У МВС таку поведінку назвали ганебною, а обох поліцейських відсторонили від служби.
- 19 квітня Володимир Зеленський повідомив, що щодо бездіяльності патрульних уже є кримінальне провадження. Розслідування веде ДБР, а в МВС анонсували кадрові рішення по вертикалі, а також перегляд протоколів реагування, добору і підготовки патрульних на такі ситуації.