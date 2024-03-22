Теракт у Підмосков'ї: що відомо про "Крокус Сіті Холл" та де він розташований

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї невідомі влаштували стрілянину. Інцидент стався у торговому центрі "Крокус Сіті" під час концерту гурту "Пікнік".

Повідомляється, що одразу після пострілів у приміщенні ТРЦ спалахнула пожежа. Що відомо про "Крокус Сіті Холл" та де він розташований – розповідає 24 Канал.

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Теракт у Росії

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї стався теракт. Невідомі у камуфляжі ввірвалися у "Крокус Сіті Холл" та влаштували всередині стрілянину. Російські ЗМІ пишуть, що одразу після цього нападники кинули гранату або запальну шашку, що призвело до масштабної пожежі.

"Крокус Сіті Холл" – багаторівневий концертний зал, розташований на території ділового центру "Крокус-Сіті". Зазначається, що у момент теракту всередині відбувався концерт гурту "Пікнік". У приміщенні перебувало багато людей.

Торговий центр "Крокус Сіті" – вигляд ззовні / російські ЗМІ

Загально "Крокус Сіті Холл здатний вміщати 6200 людей, водночас партер може трансформуватися у танцювальний партнер. У такому разі загальна місткість концертного залу може збільшитися до 7233 осіб. Окрім цього, партер можна перетворити танцювальний партер із фан-зоною на 5000 глядачів – при такому форматі максимальна місткість зали становитиме вже 9527 осіб.

Так виглядає "Крокус Сіті Холл" зсередини / російські ЗМІ

Територіально ТРЦ "Крокус Сіті" та відповідний концертний хол розміщений під російською столицею – у селищі Красногорськ Красногорського району.

Де розташований "Крокус Сіті Холл": дивіться на карті

Російські ЗМІ пишуть, що пожежа охопила третину будівлі "Крокус Сіті Холл". На місце прибуло більш як 70 бригад швидкої допомоги.

Що відомо про теракт