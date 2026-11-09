СБУ завершила розслідування теракту у Львові, де загинули двоє людей

СБУ передала до суду справу агентки Росії, яка 22 лютого 2026 року влаштувала теракт у Львові. Унаслідок подвійного вибуху загинули двоє правоохоронців, а ще 26 людей зазнали поранень.

Про завершення розслідування та скерування обвинувального акта до суду повідомили в СБУ.

Що відомо про теракт у Львові

За матеріалами слідства, жінка з Рівненщини потрапила в поле зору російських спецслужб під час спілкування в телеграм-чатах. Після вербування її відправили до Львова, де вона мала організувати вибухи.

Жінка орендувала квартиру та за вказівками російського куратора виготовила два саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. Увечері 21 лютого вона сховала їх у сміттєвих контейнерах неподалік свого тимчасового помешкання.

Щоб російські спецслужби могли стежити за місцем майбутнього злочину, виконавиця залишила біля вікна квартири смартфон із увімкненою онлайн-трансляцією. Це також дозволяло дистанційно визначити момент для активації вибухівки.

До операції залучили ще одну жінку з Харкова. Вона зателефонувала на лінію 102 та повідомила про нібито пограбування магазину у Львові. Таким чином правоохоронців навмисно заманили до місця, де були закладені вибухові пристрої.

Коли на виклик приїхав екіпаж патрульної поліції, пролунав перший вибух. Після прибуття додаткових поліцейських нарядів і нацгвардійців дистанційно підірвали другий пристрій.

Яке покарання загрожує фігурантці?

Фігурантку судитимуть одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людей, незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою, а також їх нелегальне виготовлення.

За цими обвинуваченнями їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії та затримання проводили співробітники Служби безпеки України у Львівській області разом із поліцейськими за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, за даними поліції, близько 00:30 22 лютого на спецлінію 102 прийшло повідомлення про нібито проникнення до магазину на вулиці Данилишина у місті Львові. Втім, після прибуття правоохоронців на місці події стався вибух. Після прибуття другого екіпажу пролунав ще один. Повітряної тривоги в цей час не було.