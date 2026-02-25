"Замовлення" за 100 доларів: як дівчина з Харкова "заманила" поліцію на місце теракту у Львові

18-річну харків'янку підозрюють у "заманюванні" поліцейських на місце теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого. За даними слідства, дівчина зробила виклик на спецлінію 112 за вказівкою російських спецслужб.

Після прибуття патруля на локації пролунали вибухи. Про це повідомляє СБУ.

Як діяла підозрювана?

За інформацією правоохоронців, у січні цього року дівчина потрапила у поле зору представників російських спецслужб, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Їй запропонували виконати завдання – зателефонувати на екстрену лінію та озвучити заздалегідь підготовлений текст.

Перебуваючи у Харкові, вона повідомила, що нібито бачила двох невідомих, які проникли до продовольчого магазину у Львові. Таким чином правоохоронців навмисно спонукали виїхати на визначену локацію.

За цей "фейковий" виклик фігурантка планувала отримати 100 доларів США. Коштів вона так і не отримала, а її місце перебування у той же день встановили.

Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України – свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Що відомо про теракт у Львові?