Чоловік в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку: серед загиблих у Магдебургу є дитина

У німецькому місті Магдебург 20 грудня сталася трагедія. Чоловік в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Унаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP та Bild.

До теми У Магдебургу автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку: є багато загиблих та поранених

Унаслідок теракту є загиблі

На різдвяному ярмарку у Магдебургу чоловік в'їхав у натовп. Як пишуть у ЗМІ, чоловік на високій швидкості на BMW проїхав близько 400 метрів. Дії чоловіка вже кваліфікували як теракт.

Інформація щодо загиблих у різних німецьких ЗМІ відрізняється. Видання Bild повідомляло про 11 загиблих та близько 80 постраждалих. Однак офіційно наразі заявлено про 2 жертв теракту, серед яких – дитина.

Зловмисника відразу затримали. У ЗМІ стверджують, що чоловіку 50 років і він родом з Саудівської Аравії. Наразі у мережі не розкривали, чи пов'язаний він з терористичними угрупованнями. Також невідомими залишаються мотиви зловмисника.

Крім того, на передньому сидінні біля чоловіка лежав багаж. Слідчі не відкидають варіанту, що всередині може бути вибуховий пристрій. Також перевіряється теорія про те, чи діяв водій сам, чи мав спільників.

Поліція продовжує встановлювати всі факти жахливої аварії. Наразі центр міста, де проходив різдвяний ярмарок, перекритий. Правоохоронці не розкривають деталей про інцидент.

Після теракту у Магдебургу різдвяні ярмарки в інших містах зачиняються. Влада повідомляє, що це тимчасові заходи безпеки.