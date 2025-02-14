Вибух у закладі харчування в Миколаєві: що відомо про загиблих військовослужбовців

У п'ятницю, 14 лютого, в Миколаєві стався вибух у закладі харчування, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності. Слідство триває за статтею про терористичний акт.

Про жертв трагедії розповідає Суспільне, передає 24 Канал. Рідні загиблих підтвердили інформацію.

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Вадим Єлісєєв був професійним сапером

Вадим Єлісєєв народився в 1998 році в селищі Куликівка Чернігівської області. Коли йому було 3 роки, сім'я переїхала у село Вересоч неподалік, а згодом – на Житомирщину. Там хлопець закінчив навчання у Рижинській гімназії.

У 2017 році Вадим здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів у Куликівському професійному аграрному ліцеї. З 2018 року він служив навідником у 1-й танковій Сіверській бригаді. Навесні 2021 року хлопець підписав контракт з Центром протимінної діяльності, обравши фах сапера.

Вадим Єлісєєв був професійним сапером, постійно навчався та вдосконалював свої навички. Кілька разів проходив навчання у протимінній школі у Косовому. Мав відзнаки 1-ї танкової, Центру протимінної діяльності. У 2022 році – нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України",

– написала голова Куликівської громади Юлія Постернак.

Разом з дружиною і донькою Вадим проживав у селі Халявин Чернігівської області.

Олена Ключнікова вперше поїхала у відрядження

Олена Ключнікова народилася в 1986 році у Чернігові. Навчалася в школі №16 і закінчила з відзнакою медичний коледж. Згодом жінка працювала в гінекології Чернігівської лікарні №3.

Олена вступила до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона була медичною сестрою в Центрі протимінної діяльності.

12 лютого 2025 року Олена вперше за 3 роки поїхала у відрядження до Миколаєва, де стався теракт. У неї залишилось двоє діток, 6 та 10 років, і чоловік,

– ділиться сестра загиблої Тетяна Смаль.

Євгенію Сірику подобалась його робота

Євгеній Сірик народився в 1984 році у Чернігові. Навчався у гімназії №31, а потім – на фізико-математичному факультеті Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

Чоловік проходив строкову службу в лавах ЗСУ, із 2008 по 2024 рік працював на "Новій пошті". Рівно рік тому Євгеній долучився до Центру протимінної діяльності, був старшим сержантом.

На полі він був дуже обережним, йому подобалась його робота. А тут – якийсь жахливий збіг обставин. Женя був надзвичайно світлою людиною…

– каже цивільна дружина загиблого Тетяна Морозова.

Нагадаємо, про вибух у закладі харчування Миколаєва повідомили 14 лютого о 15:01. Загинуло 3 людей, ще 8 – поранено. "Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих", – написали згодом у Центрі.