"Путіну варто замислитися": Цимбалюк пояснив, чому США знову попереджають Росію про теракти

У Москві після попередження посольства США про загрозу теракту евакуювали відвідувачів музею-заповідника "Царицино". Американська сторона заявила про достовірну загрозу інциденту з великою кількістю постраждалих, а російські силовики підтвердили, що отримали відповідну інформацію від партнерів зі США.

Журналіст і блогер Роман Цимбалюк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Вашингтон міг передати росіянам таку інформацію та що це говорить про роботу їхніх спецслужб.

Що відбувалося в московському Царицино?

31 жовтня посольство США в Москві оприлюднило термінове попередження про достовірну загрозу теракту з масовими жертвами на території музею-заповідника "Царицино". Американців закликали не наближатися до цієї локації, уникати скупчень людей і стежити за повідомленнями місцевих медіа.

Дипломатична місія також повідомила, що координує дії з відповідними російськими органами. Згодом російська Федеральна служба безпеки підтвердила, що отримала від американських партнерів інформацію про підготовку теракту в Москві. У відомстві заявили, що вживають необхідних заходів.

Тим часом у "Царицино" тривала концертна програма. За повідомленнями медіа, евакуацію оголосили просто під час виступу музикантки Лілії Печенкіної. Відвідувачів попросили залишити територію, музей-заповідник закрили, а доступ до парку обмежили. Російські силовики пояснювали закриття "технічними причинами".

Інтерв'ю з Романом Цимбалюком: дивитись відео

Чому США попередили Росію про загрозу теракту?

Цимбалюк звернув увагу, що подібні попередження не є чимось незвичним для міжнародних спецслужб.

Коли йдеться про потенційний теракт проти цивільного населення, вважається правильним попереджати про загрозу,

– зазначив журналіст.

Водночас його здивувало, що про небезпеку російську сторону попередили саме американці, а не власні спецслужби. Цимбалюк нагадав, що схоже попередження США робили перед нападом на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у березні 2024 року.

"Путіну, напевно, варто замислитися, чому його про це інформують саме американці, а не власні спецслужби", – сказав він.

Між Вашингтоном і Москвою досі працюють канали обміну інформацією, сформовані ще за часів холодної війни. Саме ними американська сторона могла передати дані про можливу загрозу.

Чим, на думку Цимбалюка, зайняті російські спецслужби

Журналіст також припустив, що російські силові структури зосередили значну частину ресурсів на внутрішніх завданнях – переслідуванні незгодних із владою та контролі над суспільством.

Їх легше ідентифікувати: достатньо почитати соціальні мережі за останні кілька років, і вже зрозуміло, кого можна наступним посадити за нову "медаль". А з такими загрозами працювати набагато складніше,

– пояснив Цимбалюк.

Він зауважив, що попередження про можливий теракт створює додаткову напругу в Москві. На тлі перебоїв у роботі аеропортів, атак на російську інфраструктуру та проблем із пальним такі інциденти можуть посилювати тривожні настрої серед населення.

Та Цимбалюк наголосив: навіть серйозні потрясіння всередині Росії не обов'язково змусять її керівництво змінити політику. Російська влада не формується за участю населення, тому невдоволення громадян саме по собі не гарантує політичних змін.