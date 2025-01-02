Теракт у Новому Орлеані: кількість жертв зросла

У новорічну ніч в місті Новий Орлеан, що в Сполучених Штатах, чоловік на пікапі в'їхав у натовп людей. Внаслідок цього є багато загиблих.

Відомо, що їхня кількість зросла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Теракт у Новому Орлеані

Чиновники зазначають, що чоловік навмисно в'їхав на великій швидкості в натовп людей на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана, вбивши щонайменше 15 людей і поранивши десятки інших.

Вказується, що ФБР розслідує подію як терористичний акт.

Видання повідомляє, що з заднього бампера вантажівки майорів чорний прапор ІДІЛ.

ФБР повідомило, що чоловіком, що кермував автомобілем, був 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин Сполучених Штатів з Техасу.

У своєму телевізійному виступі президент США Джо Байден заявив, що ФБР встановило, що за кілька годин до нападу Джаббар "розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він був натхненний ІДІЛ, і висловлював бажання вбивати".

У виданні пишуть, що спеціальний агент ФБР Алетея Дункан заявила на пресконференції, що слідчі "не вважають, що Джаббар був одноосібно відповідальним" за напад, і ФБР вважає, що йому, вірогідно, допомагали. Дункан повідомила, що ФБР розглядає "низку підозрюваних" і "не хоче нічого виключати" на цьому етапі розслідування. ФБР також працює над визначенням його потенційних зв'язків з терористичними організаціями.

Відповідно до слів суперінтенданта поліції Нового Орлеана, нападник "намагався переїхати якомога більше людей".

Повідомляється, що чоловік вийшов з автомобіля та відкрив вогонь по офіцерах. За словами ФБР, він помер після перестрілки з трьома офіцерами.