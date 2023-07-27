В Оленівці вибухи були ззовні та всередині колонії: розслідувачі відтворили момент теракту

Свідки говорять, що загалом у ніч на 29 липня в Оленівці сталося три вибухи. Один за територією колонії, ще два – у бараці, де утримували 193 азовців.

Розслідувачі, які спілкувались зі свідками жорстокого теракту, встановили місце та час трагедії.

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Де трапились 3 вибухи в колонії в Оленівці

Перший вибух, який пролунав в бараці, стався точно в районі вхідних воріт, які відділяли головне приміщення від умовної кухні.

Другий — ймовірно, в кутку за будкою, де азовці проводили нараду. Саме там утворилась діра у стіні, через яку пізніше виходив “Лемко”, і якої немає на жодному фото з колонії.



Ймовірні місця вибухів в Оленівці / Медійна ініціатива за права людини

Спогади азовців про цей момент

Приблизно о 23:30 28 липня пролунав перший вибух. За територією колонії щось впало.

Я ще не спав. Спалах був дуже довгий. Я поглянув на вікна — чи всі цілі. Були цілі,

– сказав "Лемко".

Від вибуху прокинувся й "Хасан", тому що вибух був дуже близько до нього. Хлопець із позивним "Кіпіш", який був кухарем, пішов дивитися, що сталося. "Хасану" було нецікаво, тому що в тому районі стояла "арта", яка працювала щодня й іноді по ній прилітало у відповідь. Тож він ліг далі спати. Але далі пролунав другий вибух – уже в бараці. Це сталося приблизно о 23:45.

"Лемко" пригадав, як прокинувся від того, що тіло пече та стікає кров'ю. Моменту вибуху "Лемко" не бачив, проте його бачив Кирило Масалітін із позивним "Масло", який говорить, що в той момент перебував у своєму ліжку на другому ярусі.

Було три вибухи. Від першого я прокинувся. Десь за територією почали працювати "Гради", вони постійно працювали. Я зіскочив із ліжка, почав думати, що відбувається. Дивився саме в бік виходу з ангару, аж раптом пролунав другий вибух. І поки я стояв і не міг зрозуміти, що відбувається, пролунав третій вибух. Мене збило вибуховою хвилею, я впав під ліжко,

– сказав Кирило Масалітін.

Зазначимо, що місія ООН зі встановлення фактів про теракт відкинула заяви російської сторони про те, що обстріл по Оленівці нібито проводився з HIMARS. Аналіз встановив, що вибухи відбулися точно не внаслідок падіння цієї ракети. Проте що саме трапилось місії встановити не вдалося.