Україні вдалось повернути тіла захисників, які загинули в Оленівці

Майже рік тому росіяни здійснили моторошний теракт. Вони підірвали виправну колонію в Оленівці, де перебували у полоні наші захисники. І лиш тепер Україні вдалося повернути їхні тіла.

Проінформував про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про повернення тіл убитих в Оленівці захисників, він розповів під час Всеукраїнського правозахисного форуму, передає 24 Канал.

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Зараз проводять аналіз ДНК

Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані,

– пояснив Лубінець.

За словами омбудсмена, він пропонував російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальовій після теракту в Оленівці допустити міжнародних експертів. Щоб вони провели огляд колонії.

Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину – Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював,

– додав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що російська сторона спочатку на це погодилася. Після цього з'явилася інформація, що окупанти взялися терміново прибирати барак, в якому утримували наших захисників, і який росіяни підірвали. Там вони буцімто взялися щось впорядковувати та проводити так звані "ремонтні роботи".

"Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", – сказав омбудсмен.

Місію ООН не цікавили докази від України

Теракт в Оленівці стався 29 липня 2022 року проти ночі. Росіяни влаштували вибух у бараку, що у виправній колонії в Оленівці. Саме там ворог утримував українських військових. За наявною інформацією, внаслідок підриву загинуло щонайменше 50 захисників "Азовсталі".

Лубінець також розповів про роботу Місії ООН зі встановлення фактів про теракт. За його словами, вона так і не погодилася знайомитися з матеріалами щодо вибуху у колонії, наданими Україною.

Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися,

– підкреслив омбудсмен.

Причому він неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії як онлайн, так і офлайн. Сама ж вона працювала впродовж 5 місяців. Ба більше, Лубінець був готовий їхати до Нью-Йорка, щоб надати матеріали від української сторони. Мовиться про експертний аналіз фото, відеоматеріалів, які викладали в мережу самі росіяни.

На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру,

– додав він.

Дмитро Лубінець зазначив, що під час теракту в Оленівці загинули саме військовополонені. Їхній офіційний статус підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Попри це, місію все одно чомусь закрили.

"Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви ухвалили рішення закрити цю місію через те, що Росія не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: "Ми це не коментуємо", – наголосив Лубінець.

Власне, сам Гутерреш заявив, що Місію розформували через те, що її експерти не можуть потрапити на місце моторошного теракту в Оленівці.