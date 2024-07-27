Результати розслідування теракту в Оленівці вказують на пряму вину Росії, – AP

Два роки тому в казармах окупованої Оленівки, де росіяни тримали військовополонених, пролунав вибух. Усі сліди трагедії вказують на Росію.

Видання Associated Press опитало тих, хто вижив, слідчих і сім'ї загиблих. Та прийшло до висновку, що всі докази вказують на провину Росії. AP також отримало внутрішній аналіз ООН, який показав те саме. Росія звинуватила

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Свідчення очевидців

Зранку 27 липня 2022 року російські охоронці оточили групу ув'язнених та відвели їх у промислову частину колонії, якомога далі від п'яти інших бараків для військовополонених. Їх відвели до будівлі зі шлакоблоків з дахом з жерсті, зі 100 ліжками, без матраців і поспіхом виритою ямою-туалетом. Про це агентству AP розповіли кілька людей, що вижили.

Того дня охоронці викопали собі окопи. Наступного дня вони перенесли пост охорони та одягли бронежилети та каски, чого вони не робили раніше.

Вночі на 29 липня пролунав вибух, вогонь охопив будинок. Один зі свідків пригадав, що охоронці стояли там і сміялися, кидаючи ганчірки та ліхтарики в панікуючих українців.

Тих, хто вижив, наступного дня ізолювали від інших військовополонених у таборі. Внутрішній аналіз ООН показав, що їхня ізоляція була спрямована на те, щоб не дати тим, хто вижив, розповісти іншим полоненим про те, що сталося. Оскільки деякі ув'язнені мали доступ до мобільних телефонів і мали прямий контакт з Україною.

Згідно з аналізом ООН, інших українських ув'язнених відправили в розбомблені бараки й наказали прибрати уламки та тіла, що залишилися. Через дві години цю групу відправили до найближчого ангару. Деякі з цих ув'язнених бачили, як люди в камуфляжі несли ящики з боєприпасами до місця вибуху і встановлювали фрагменти HIMARS на синю лаву неподалік.

Незабаром прибули російські офіційні особи у супроводі російських журналістів, чиї фотографії понівечених, обвуглених двоярусних ліжок, фрагментів HIMARS та тіл, що лежать на сонці, облетіли весь світ.

Українці в сусідньому ангарі розповіли, що після того, як усі пішли, люди у камуфляжі повернули все до коробок і пішли.

Що показав аналіз ООН

Після вибуху генеральний секретар ООН заявив, що проведе власне розслідування, але переговори щодо доступу до об'єкта були довгими й безрезультатними. Місію було розформовано 5 січня 2023 року.

Окрема Місія з моніторингу прав людини в Україні, яка базувалася в країні з моменту першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, не чекала. Команда вивчила свідчення людей, які вижили, публічні фотографії та відео з місця подій і проаналізувала 20 заяв російських чиновників, які відвідали в'язницю.

Їхній висновок – Росія спланувала та здійснила атаку.

Місце події не лише не було збережено, а й спотворено, а речові докази були пошкоджені. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, а також не проводилися інші незалежні експертні аналізи. Натомість російська влада заявила, що удар було завдано ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України,

– мовиться в повідомленні.

Управління ООН з прав людини дійшло висновку, що вибухи не були спричинені ракетами HIMARS. Хоча точний тип зброї та точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних пошкоджень, вочевидь, збігаються з траєкторією снаряда, який рухався зі сходу на захід. Тобто з Росії в бік України.