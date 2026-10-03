Пілот втратив контроль над літаком: як пасажири зупинили теракт на борту Flydubai

Інцидент із рейсом Flydubai, під час якого пілот намагався незаконно заволодіти керуванням літаком, вдалося завершити без катастрофи завдяки діям другого пілота та пасажирів. Водночас ця історія виявила серйозні питання до безпеки авіакомпанії та контролю за формуванням екіпажів.

Інцидент із рейсом Flydubai, під час якого пілот намагався незаконно заволодіти керуванням літаком, вдалося завершити без катастрофи завдяки діям другого пілота та пасажирів. Водночас ця історія виявила серйозні питання до безпеки авіакомпанії та контролю за формуванням екіпажів.

Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер для 24 Каналу проаналізував, як розгорталися події на борту, що допомогло врятувати літак і чому цей випадок може свідчити про системні проблеми в авіаційній безпеці. Окремо він звернув увагу на присутність громадянина Оману серед членів екіпажу, можливі порушення процедур відбору та питання, які тепер має з'ясувати слідство.

Анатомія зірваного теракту в небі

Історія з рейсом FZ1073 авіакомпанії Flydubai, що прямував з Дубая до Тель-Авіва, стала безпрецедентним випадком в історії світової авіації. На відміну від трагедії 11 вересня або катастрофи Germanwings, цього разу спробу пілота знищити літак разом із пасажирами вдалося зупинити.

Аналіз подій на борту дозволяє не лише відтворити хронологію порятунку, але й виявити серйозні прогалини в системі авіаційної безпеки, які зробили цей інцидент можливим.

Події розвивалися стрімко. Літак вилетів з Дубая о 07:05 за місцевим часом. О 08:21 за ізраїльським часом відбулася різка зміна висоти – лайнер почав провалюватися вниз, втративши близько чотирьох кілометрів висоти приблизно за тридцять секунд.

Літак авіакомпанії Flydubai / фото з відкритих джерел

Це підтверджують дані саудівських та ізраїльських диспетчерів. О 08:28 екіпаж передав загальний сигнал лиха (код 7700), а згодом – сигнал про стороннє втручання в управління або спробу захоплення судна (код 7500). О 08:44 диспетчери аеропорту Табук у Саудівській Аравії отримали запит на аварійну посадку.

Механіка боротьби в кабіні

Ключовим фактором, який дозволив уникнути катастрофи, стали дії командира повітряного лайнера, індійця Сміта Мачхара. Це надзвичайно досвідчений пілот-інструктор із нальотом близько десяти тисяч годин. Коли другий пілот напав на нього (ймовірно, використовуючи пронесену зброю або штатну сокиру з кабіни) і почав звалювати літак у піке, капітан під час боротьби зумів натиснути кнопку розблокування дверей.

Пілот Сміт Мачхара / фото The Times of India

Двері в кабіну пілотів оснащені потужними електромагнітними замками, і вибити їх зовні неможливо. Відкриття дверей стало тим критичним моментом, який змінив хід подій. На крики відреагували пасажири, що перебували поруч. Сантехнік Янів Хаюн першим увірвався до кабіни, побачивши, як другий пілот трощить прилади управління.

Завдяки тому, що нападник стояв, а не сидів у кріслі, Хаюн зміг взяти його на задушливий захват і витягнути в салон. До знешкодження терориста долучилися банкір Цвіка Манес та страховий агент Асаф Раджуан. Нападника зв'язали звичайними дротовими навушниками.

Порятунок рейсу став можливим завдяки неймовірному збігу обставин.

По-перше, на борту опинився лікар-стоматолог Шота Мусаєв, який зміг надати першу допомогу важкопораненому капітану та зупинити кровотечу.

По-друге, серед пасажирів летів підмінний екіпаж – двоє британських пілотів, які були навчені керувати саме літаками типу Boeing 737. Вони зайняли місця в кабіні, стабілізували машину, яка отримала пошкодження керма повороту через колосальні навантаження під час піке, і успішно посадили лайнер у Табуку.

Системний провал безпеки Flydubai

Попри щасливий фінал, інцидент порушує фундаментальні питання до системи безпеки. Головна проблема полягає в тому, як другий пілот, громадянин Оману, взагалі опинився на цьому рейсі. Відповідно до авіаційної угоди між Ізраїлем та ОАЕ, до складу екіпажів на рейсах до Ізраїлю можуть входити лише громадяни тих держав, з якими Ізраїль має дипломатичні відносини. Оман до цього переліку не входить і займає жорстку антиізраїльську позицію.

Присутність оманця за штурвалом – це пряме і грубе порушення міжнародного договору з боку Flydubai. Наразі слідство має з'ясувати, чи було це випадковістю через брак кадрів, чи спланованою операцією. Якщо це спланована акція, виникає питання:

чи була дана команда здійснити теракт саме тоді, коли пілот потрапить на ізраїльський рейс;

чи не було стороннього втручання у формування графіка екіпажів (наприклад, навмисного усунення іншого пілота).

Крім того, відкритим залишається питання проходження перевірок безпеки. Пілот працював у компанії менше року. Слідчим органам Саудівської Аравії та Еміратів доведеться з'ясувати, як він проніс знаряддя нападу на борт, чи мав зв'язки з терористичними організаціями, і чи були тривожні маркери в його поведінці або соціальних мережах, які служба безпеки авіакомпанії проігнорувала.

Цей випадок, який прем'єр-міністр Ізраїлю вже назвав серйозним інцидентом у сфері безпеки, а міністр оборони – спробою джихадистського теракту, неминуче призведе до жорсткості протоколів відбору екіпажів. Запобігання цій катастрофі дає світовій авіації шанс вивчити механіку подібних атак і розробити нові інструкції, щоб унеможливити повторення таких ситуацій у майбутньому.

Аналіз ситуації на борту авіакомпанії Flydubai: дивіться відео