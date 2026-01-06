Серед жертв теракту в Сіднеї – 6 людей українського походження, – Зеленський

Україна підтримує контакт із Австралією, зокрема щодо військових та суспільних питань. Президент Володимир Зеленський нещодавно провів розмову з прем'єр-міністром країни Ентоні Албенізі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Володимир Зеленський про теракт в Австралії?

Український лідер підтримав Австралію та висловив співчуття з приводу трагедії в Сіднеї. 14 грудня терористи розстріляли людей на пляжі Бонді. За словами Зеленського, серед загиблих у теракті були й українці.

Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих, – написав президент України.

Володимир Зеленський також розповів Ентоні Албенізі про ситуацію з війною в Україні та про те, якої допомоги потребує наше військо. Австралійський прем'єр пообіцяв всебічно підтримати Україну та відзначив зусилля народу щодо боротьби проти російських окупантів.

Що відомо про теракт у Сіднеї 14 грудня?