Серед жертв теракту в Сіднеї – 6 людей українського походження, – Зеленський
- Президент Зеленський висловив співчуття Австралії через теракт у Сіднеї, де загинули громадяни українського походження.
- Прем'єр Австралії пообіцяв підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.
Україна підтримує контакт із Австралією, зокрема щодо військових та суспільних питань. Президент Володимир Зеленський нещодавно провів розмову з прем'єр-міністром країни Ентоні Албенізі.
Що сказав Володимир Зеленський про теракт в Австралії?
Український лідер підтримав Австралію та висловив співчуття з приводу трагедії в Сіднеї. 14 грудня терористи розстріляли людей на пляжі Бонді. За словами Зеленського, серед загиблих у теракті були й українці.
Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих, – написав президент України.
Володимир Зеленський також розповів Ентоні Албенізі про ситуацію з війною в Україні та про те, якої допомоги потребує наше військо. Австралійський прем'єр пообіцяв всебічно підтримати Україну та відзначив зусилля народу щодо боротьби проти російських окупантів.
Що відомо про теракт у Сіднеї 14 грудня?
Двоє людей – 50-річний Саджид Акрам і його 24-річний син Навід – влаштували стрілянину на пляжі Бонді в Сіднеї, де люди святкували Хануку. Тоді 15 людей загинули, а ще 40, зокрема правоохоронці, отримали поранення.
Цивільний Ахмед аль-Ахмед роззброїв одного з нападників, отримавши два вогнепальні поранення. За свій вчинок і порятунок людей він отримав за що отримав пожертву – понад 1,2 мільйона доларів. Старший терорист внаслідок протидії загинув на місці.
Серед загиблих відомо про кількох громадян українського походження. Це, зокрема, 10-річна Матильда з української родини, уродженець Ужгорода Тібор Віцен та емігрант, який пережив Голокост, Алекс Клейтман.