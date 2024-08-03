У Сомалі на пляжі терорист підірвав себе: понад 30 жертв і 60 постраждалих, – відео

У столиці Сомалі смертник вчинив теракт, підірвавши самого себе. Відомо про десятки загиблих і поранених.

Щонайменше 32 людини загинули та 63 отримали поранення внаслідок теракту на пляжі в столиці Сомалі Могадішо.

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Масштабне вбивство

Трагедія трапилася увечері 2 серпня на пляжі Лідо. Спершу один із терористів підірвав вибухівку, а потім увірвалися інші зі зброєю. Почалася стрілянина.

Видання зазначає, що цей район популярний серед бізнесменів і чиновників. Він нерідко ставав об'єктом попередніх нападів.

Речник поліції повідомив, що один зловмисник підірвався, ще троє були вбиті, а один потрапив у полон.

Свідки кажуть, що на момент вибуху в районі було багато людей.

Усі були в паніці, і було важко зрозуміти, що відбувається, оскільки незабаром після вибуху почалася стрілянина,

– розповів один зі свідків.

За його словами, люди намагалися сховатися на землі або втекти.

Я бачив поранених людей на березі моря, люди кричали в паніці, і було важко помітити, хто мертвий, а хто ще живий,

– сказав інший очевидець.

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Момент підриву смертника на пляжі: дивіться відео

Слід зауважити, що пов'язана з Аль-Каїдою терористична група Аш-Шабаб, яка здійснювала подібні напади в минулому, не взяла на себе відповідальність.

Нагадаємо, що Аш-Шабаб веде криваве повстання проти крихкого федерального уряду Сомалі вже понад 17 років.