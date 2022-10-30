Біля міносвіти Сомалі стався моторошний теракт: сотня людей загинула, поранених у рази більше

Моторошна звістка сколихнула Сомалі. Поблизу міністерства освіти вибухнули автомобілі. Внаслідок цього загинула сотня людей. Відомо також про у рази більше поранених.

Про це повідомив президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд. За його словами, загинуло щонайменше 100 людей, а ще 300 зазнали поранень.

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Автомобілі були замінованими

Як зазначив глава держави, вибухнули два заміновані автомобілі. Сталося це поблизу міністерства освіти у столиці Сомалі Моґадішо. Хасан Шейх Мохамуд підкреслив, що машини злетіли у повітря ще в суботу.

Наші люди, які були вбиті... включали матерів з дітьми на руках, батьків із захворюваннями, студентів, яких відправили вчитися, бізнесменів, які боролися з життям своїх сімей,

– наголосив він по прибуттю на місце вибуху.



Після вибуху у небо здійнявся густий стовп диму / Фото akıllıgündem

Зауважимо, що на себе відповідальність за напад відразу ж ніхто не взяв. Водночас президент Сомалі вже звинуватив ісламістське угруповання Аль-Шабаб. Як зазначають журналісти, це угруповання, як правило, не пов'язують себе з нападами, які стають причиною великої кількості жертв.

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Теракт був підступним і цинічним

Зауважимо, що перший вибух прогримів неподалік міністерства поруч зі жвавим перехрестям Моґадішо. А от другий – коли на місце приїхали карети швидкої допомоги. Машина злетіла у повітря тоді, коли люди зібралися, щоб надати допомогу постраждалим. Вибухова хвиля повибивала вікна у будівлях поруч. Та й самі споруди, біля яких були припарковані автівки, зазнали чималих руйнувань.

Раніше теракт стався у Кабулі

Нагадаємо, що наприкінці вересня теракт стався в одному з приватних коледжів Кабула Kaaj. Це один з тих небагатьох закладів, в якому все ще дозволено навчатися дівчатам. Зауважимо, що з приходом "Талібану" до влади, в інших закладах це заборонили.

У цьому коледжі терорист-смертник підірвав себе у той момент, коли студенти складали іспит на вступ. Тоді місцева влада припускала, що винною у цьому є "Ісламська держава". Спочатку повідомлялося про щонайменше 23 загиблих.

Невдовзі надійшли оновлені дані. Згідно з ними, кількість жертв зросла до 53, а от поранених – до 110. Зауважимо, що серед жертв щонайменше 46 – дівчата та молоді жінки.

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