Унаслідок теракту в Тель-Авіві 1 жовтня поранено 16 людей, серед них українка

Теракт в Ізраїлі влаштували незадовго перед іранською атакою. Семеро осіб загинули.

Стріляли на півдні Тель-Авіва, в районі Яффи. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що постраждала жінка має подвійне громадянство.

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В Ізраїлі поранили українку під час теракту

На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффі, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці,

– сказав Корнійчук.

За його словами, консул навідає постраждалу найближчими днями, можливо, вже сьогодні чи завтра. Попередньо, її життю нічого не загрожує.

Наразі в країні близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку. Та загалом ця цифра набагато більша.

Корнійчук зауважив: під час атаки з боку Ірану в Ізраїлі постраждало всього кілька людей, одна людина загинула в Палестині. Проте є руйнування будівель. Ізраїль відбив атаку, але зробив це не сам, а за допомогою США.