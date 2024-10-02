Унаслідок теракту в Тель-Авіві 1 жовтня поранено 16 людей, серед них українка
Теракт в Ізраїлі влаштували незадовго перед іранською атакою. Семеро осіб загинули.
Стріляли на півдні Тель-Авіва, в районі Яффи. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що постраждала жінка має подвійне громадянство.
Дивіться також "Значна ескалація": США пригрозили Ірану "серйозними наслідками" після атаки на Ізраїль
В Ізраїлі поранили українку під час теракту
На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффі, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці,
– сказав Корнійчук.
За його словами, консул навідає постраждалу найближчими днями, можливо, вже сьогодні чи завтра. Попередньо, її життю нічого не загрожує.
Наразі в країні близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку. Та загалом ця цифра набагато більша.
Корнійчук зауважив: під час атаки з боку Ірану в Ізраїлі постраждало всього кілька людей, одна людина загинула в Палестині. Проте є руйнування будівель. Ізраїль відбив атаку, але зробив це не сам, а за допомогою США.