У норвезькому Тронхеймі стався напад з ножем: є поранені

У норвезькому місті Тронхейм у суботу стався напад із застосуванням ножа. Внаслідок цього постраждали щонайменше четверо людей.

Один з постраждалих перебуває у критичному стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Elnacional.

Дивіться також У Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда

Що відомо про напад у Норвегії

У Тронхеймі, Норвегія, стався напад з ножем. Постраждали щонайменше 4 людей. Серед постраждалих дві жінки та троє чоловіків віком від 20 до 40 років. Одній людині знадобилася серцево-легенева реанімація на місці перед тим, як її перевезли до лікарні.

Поліція класифікувала інцидент як "серйозний акт насильства". Представниця поліції Інґер-Йоханна Гровассбакк повідомила про затримання 40-річного чоловіка, якого підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини інциденту, щоб встановити його причини та можливі мотиви. Зображення затриманого, якого перехопили агенти, швидко поширюється соцмережами, хоча поки не встановлено, чи це теракт.

Поліції пояснили, що п'ятеро фігурантів живуть в одній будівлі, тому вони вважають, що це не випадковий напад. Територія оточена, слідчі дії тривають.

Напад у Тронхеймі стався через два дні після схожого інциденту в Амстердамі, де поранення отримали п’ятеро осіб, четверо з яких – у тяжкому стані.