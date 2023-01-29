В Ізраїлі назвали ім'я шостої жертви теракту в Єрусалимі: нею виявилася українка

27 січня у Єрусалимі терорист влаштував стрілянину біля синагоги. Внаслідок цього, на жаль, було багато й поранених, і загиблих.

Що відомо про загиблу

Ця трагедія трапилася в єрусалимському районі Неве-Яаков. Серед щонайменше сімох загиблих внаслідок теракту була й українка Ірина Корольова, яку визнали шостою жертвою.

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Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, вона працювала сторожем. Станом на ранок 29 січня інформації щодо її похорон немає.

Зазначимо, що на трагедію відреагував також й президент України Володимир Зеленський. Він у своєму твітері висловив співчуття рідним загиблих, а також підкреслив, що терору не має бути місця в сучасному світі.

Деталі трагедії в Єрусалимі

Теракт відбувся ввечері 27 січня. У цей день терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Після злочину він намагався втекти на автомобілі, але правоохоронцям вдалося його ліквідувати.

Згодом поліція Ізраїля встановила, що нападник, який був мешканцем східної частини Єрусалима, був членом ХАМАСа. Це палестинський ісламістський рух, який Ізраїль визнав терористичним. Зазначимо, що ця організація заборонена у США, Канаді, Великій Британії, Євросоюзі, Японії, а також Йорданії та Єгипті.

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