Вийшли з авто і почали стріляти: у Єрусалимі невідомі вбили двох людей, сім поранені
Джерело:The Times of Israel
Надзвичайна ситуація сталася на в'їзді до Єрусалиму. За даними місцевих ЗМІ, двоє терористів розстріляли людей біля автобусної зупинки.
30 листопада близько 7:40 двоє терористів вийшли з автомобіля та відкрили вогонь по людях на в'їзді до Єрусалиму. Поліція ліквідувала обох нападників.
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Теракт в Єрусалимі
Спочатку ізраїльські ЗМІ повідомили, що внаслідок стрілянини загинула одна людина, а ще 8 зазнали поранень, п'ятеро з них перебували у критичному стані. Загиблою виявилася 24-річна дівчина.
Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла. У лікарні помер 70-річний ізраїльтянин.
Особи нападників, які розстріляли людей на автобусній зупинці на Вейцман-роуд, не називають, але деякі ізраїльські медіа повідомляють, що вони зі Східного Єрусалиму.
Військовий кореспондент опублікував кадри з камер відеоспостереження. На них видно, як терористи відкривають вогонь по мирних жителях на автобусній зупинці. Також камера зафіксувала момент, як двоє солдатів, які були не на службі, а також озброєний цивільний стріляють у терористів.
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Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч, коментуючи ранковий теракт, заявив, що Ізраїль "веде війну на всіх фронтах".
Жахлива атака в Єрусалимі нагадує нам, що наші вороги – не лише нацисти в Газі. Ми будемо переслідувати і знищувати їх, з Божою допомогою, всюди,
– написав Смотрич у "Х".
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У США відреагували
У США вже прокоментували смертельний інцидент. Так, посол Сполучених штатів в Ізраїлі Джек Лью засудив "огидний теракт" в Єрусалимі, назвавши його "жорстоким".
"Мої думки з родинами жертв, і я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим", – написав він у соцмережі "Х".
Ізраїль досі перебуває у кровопролитному конфлікті з ХАМАС
- Сторони протистояння оголошували кількаденне перемир'я.
- Відповідно до угоди, бойовики мали звільнити 50 заручників, а Ізраїль натомість випустити із в'язниць 150 палестинських жінок і неповнолітніх.
- Режим припинення вогню почав діяти 24 листопада.
- 27 листопада його подовжили із 4 днів до шести. Влада Ізраїлю заявила, що в обмін на кожен додатковий день перемир'я терористи мають звільняти по 10 бранців.
- Станом на 30 листопада бойовики звільнили вже шосту групу заручників.