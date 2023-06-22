Класична радянська тактика, – Ступак припустив, хто може зупинити Путіна від теракту на ЗАЕС
Тема ядерної загрози з боку російських окупантів набула гостроти. Однак ще є люди, які можуть спинити диктатора Владіміра Путіна.
Про це 24 Каналу сказав експрацівник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, запобігти терактам на ЗАЕС і заводі "Кримський титан" можуть лідери Туреччини та Китаю.
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"Я думаю, що Реджеп Ердоган і Сі Цзіньпін можуть натиснути на Путіна, щоб він не вчиняв принаймні техногенні катастрофи на Запорізькій АЕС і заводі "Кримський титан". Решту Путін робитиме", – вважає Ступак.
Так, Росія залежить від цих країн. Туреччина постачає їй західне обладнання і техніку, а Китай (приватні компанії) – безпілотники, FPV-дрони, розвідувальну інформацію із супутників, за які Кремль розраховується нафтою.
Для Росії теракт є частиною тактики
Як відомо, загарбники готові вчинити чергову катастрофу, щоб завадити наступу ЗСУ.
"Це класична радянська тактика. Якщо ти відступаєш, то ти повинен зруйнувати за собою все що можна, щоб зупинити наступ супротивника", – зазначив Ступак.
Що робити в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу
Ядерний шантаж Росії триває: основне
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
- Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Крім того, підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.
- Непроста ситуація залишається й на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.