Класична радянська тактика, – Ступак припустив, хто може зупинити Путіна від теракту на ЗАЕС

Тема ядерної загрози з боку російських окупантів набула гостроти. Однак ще є люди, які можуть спинити диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу сказав експрацівник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, запобігти терактам на ЗАЕС і заводі "Кримський титан" можуть лідери Туреччини та Китаю.

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"Я думаю, що Реджеп Ердоган і Сі Цзіньпін можуть натиснути на Путіна, щоб він не вчиняв принаймні техногенні катастрофи на Запорізькій АЕС і заводі "Кримський титан". Решту Путін робитиме", – вважає Ступак.

Так, Росія залежить від цих країн. Туреччина постачає їй західне обладнання і техніку, а Китай (приватні компанії) – безпілотники, FPV-дрони, розвідувальну інформацію із супутників, за які Кремль розраховується нафтою.

Для Росії теракт є частиною тактики

Як відомо, загарбники готові вчинити чергову катастрофу, щоб завадити наступу ЗСУ.

"Це класична радянська тактика. Якщо ти відступаєш, то ти повинен зруйнувати за собою все що можна, щоб зупинити наступ супротивника", – зазначив Ступак.



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