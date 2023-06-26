Росія готова до диверсій і не жаліє власних військ: ISW допускає ймовірність теракту на ЗАЕС

Країна-терорист завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Біля 4 з 6 енергоблоків є ворожа техніка з вибухівкою. Аналітики допускають ймовірність теракту на атомній електростаннції.

Агресор вже продемонстрував готовність наражати власні війська на небезпеку, тому аналітики американського Інституту вивчення війни не виключають ймовірність теракту на ЗАЕС. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти можуть створювати умови для диверсій на ЗАЕС

Як раніше оцінювали в ISW, навмисний російський саботаж на ЗАЕС, що призведе до радіологічної катастрофи, потенційно може бути більш згубним для російських сил на південному березі Каховського водосховища, ніж для українських на протилежному.

Окрім того, країна-терорист часто використовує загрозливу риторику навколо АЕС, щоб "відвернути" потенційні українські контратаки. Аналітики припускають, що ворог може поширювати інформацію про мінування ставка-охолоджувача та енергоблоків, аби перешкоджати ЗСУ.

Однак, Росія продемонструвала готовність наражати власні війська на небезпеку після знищення Каховської ГЕС, тому ISW не може виключити ймовірність того, що російські війська можуть створювати умови для диверсії на ЗАЕС,

– підкреслили в Інституті вивчення війни.

Росія готує теракт на ЗАЕС