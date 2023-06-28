Наслідки торкнуться десятків мільйонів людей, – Лубінець про можливий теракт на ЗАЕС

Росіяни у будь-який момент можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС. Внаслідок цього евакуювати доведеться мешканців відразу кількох областей.

На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. За його словами, у кожному з регіонів уже створені штаби з евакуації. Крім того, передає 24 Канал, опрацьоване питання з вивезенням мешканців із зон у радіусі 30 та 50 кілометрів від ЗАЕС.

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До теракту на ЗАЕС готуються

Лубінець додав, що влада підготувала всі медичні засоби. Крім того, опрацьовані логістичні маршрути. Мовиться як про те, де розміщуватимуть людей, так і те, як їх довозитимуть. Якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то до порятунку долучиться як держава, так і волонтери.

Водночас омбудсмен припускає, що існує реальна загроза теракту. Росіяни дійсно можуть підірвати Запорізьку АЕС.

З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що Росія підірве Каховську ГЕС, але вона це зробила,

– наголосив він.

Загроза для мільйонів людей

За словами Лубінця, представники міжнародних організацій подібні заяви тепер роблять про ЗАЕС. Утім, їм слід розуміти, що в цьому випадку небезпека торкнеться не лише України, а й сусідніх держав. Наслідки підриву Запорізької АЕС торкнуться десятків мільйонів людей, наголосив він.

Він також додав, що під найбільшою загрозою опиняться мешканці тимчасово окупованих територій у разі підриву. Пов'язано це з тим, що Україна не матиме доступу до них. Подібна ситуація спостерігалася, коли росіяни здійснили теракт на Каховській ГЕС. Тоді евакуацією ворог узагалі не переймався.

Досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше,

– наголосив він.

Напередодні глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що ворог готовий до теракту на ЗАЕС, і що план уже затверджений. За його словами, окупанти можуть піти на цей крок, щоб: