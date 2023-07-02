Ситуація може бути критичною: в Запорізькій облраді розповіли, що відбувається на ЗАЕС

Росіяни погрожують підривом Запорізької АЕС не лише Україні, але й світу. Адже наслідки від теракту будуть неконтрольованими. Зараз росіяни підігрівають чутки щодо підготовки до теракту своїми діями на території станції.

Окупанти вперше з часу окупації випробували систему оповіщень на Запорізькій АЕС. Це може бути лише провокацією, однак впевненості у цьому немає. Про це 24 Каналу розповів Аскад Ашурбеков – депутат Запорізької обласної ради.

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Що відбувається на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС доволі напружена. Зараз там, ймовірно, відбувається ротація працівників станції або ж їхня евакуація. На жаль, сьогодні немає чіткої інформації про те, чи вони готуються до теракту.

Проте є сигнали, як от ротація співробітників. Вчора (1 липня – 24 Канал) вони імітували проведення підготовчих дій на випадок катастрофи. Перевіряли систему оповіщення, чого не було за весь період окупації. Є багато сигналів, які показують, що ситуація може дійти до критичного рівня,

– наголосив Аскад Ашурбеков.

З українського боку в Запорізькій області вже провели відповідні навчання з профільними службами: ДСНС, поліцією, а також обласною адміністрацією та муніципальною владою Запоріжжя. Там напрацьовувались логістичні маршрути, план евакуації, перевірка укриттів.

"Вся відповідна робота проводиться з урахуванням найгіршого сценарію, який може відбутися", – зауважив депутат.

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Які настрої у місцевих

Нагнітання ситуації довкола можливої катастрофи на ЗАЕС має психологічно тисне на людей. Проте на підконтрольній території Запорізької області, зокрема в самому Запоріжжі не спостерігаються панічні настрої. Масово люди не виїжджають.

А дії влади щодо відпрацювань наслідків від можливого підриву дуже заспокоїли людей.

Було декілька днів "вікно" після звернення президента (щодо підготовки теракту – 24 Канал) до підготовки навчань було більше напруження, зокрема в соцмережах. Люди чекали на дії влади, щоб їм показали, що ситуація контрольована за будь-якого сценарію,

– зауважив Ашурбеков.

Місцеві хоч і готуються до різних варіантів розвитку подій, але продовжують працювати та жити.

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