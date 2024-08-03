Глава Пентагону анулював угоду про визнання вини з трьома обвинуваченими в терактах 11 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін підписав меморандум, в якому зберігає за собою спеціальні повноваження укладати досудові угоди з обвинуваченими у справах військової комісії 11 вересня. Таким чином він скасував угоди про визнання провини з трьома підозрюваними.

Відповідний документ глава Пентагону підписав у п'ятницю, 2 серпня. Рішення Остіна у США розкритикували.

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Троє терористів визнали вину в обмін на скасування смертної кари

Підписаним меморандумом Ллойд Остін також звільнив Сьюзан Ескальєр, яка курує військовий суд Пентагону у військовій в'язниці Гуантанамо на Кубі, від її повноважень укладати досудові угоди.

"Я встановив це з огляду на важливість рішення про відкриття досудового провадження угоди з обвинуваченим у згаданій справі, відповідальність за таке рішення повинна покладатися на мене як на вищий орган влади згідно з Законом про військові комісії 2009 року. Цим я відкликаю ваші повноваження у згаданій вище справі укладати досудові угоди та залишити за собою такі повноваження. З негайною дією, здійснюючи свої повноваження, я цим виходжу з трьох досудових угод, які Ви уклали 31.07.2024 у згаданій справі", – йдеться у документі, який опублікували у Пентагоні.

Тижнем раніше, як пише Reuters, були укладені угоди про визнання провини чоловіком, обвинуваченим в організації терактів 11 вересня, Халідом Шейхом Мохаммедом, і двома спільниками.

Американський чиновник сказав, що вони майже напевно включали визнання провини в обмін на скасування смертної кари,

– пише видання.

Багато республіканців, зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, різко розкритикували ці угоди.

Додамо, що Мохаммед є найвідомішим ув'язненим Гуантанамо. Його звинувачують в організації змови з метою завезти викрадений комерційний пасажирський літак до Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та до Пентагону.